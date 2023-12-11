Kurye katilinin babası Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud Isparta’dan neden ev aldı?

“Kurye Yunus Emre Göçer’i göz göre göre öldürdükten sonra serbest bırakılan diplomat kim?” diye sorarak başlattığım hak mücadelesinin üzerinde tam 10 gün geçti!

Bu süre zarfında Göçer’i öldüren katilin Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud’un oğlu Mohamed Hassan Shekh olduğu ortaya çıktı!

Göçer’in kaldırıldığı yoğun bakımda vefat ettiği haberi geldiğinde Shekh hakkında yakalama kararı çıkarıldı ancak katilin 6 gün önce tarifeli uçakla ülkeyi zaten terk ettiği ortaya çıktı!

Bununla beraber merhum Göçer’in eşi Öznur Göçer’e olayın görüntüleri çıkmadan önce polisin “EŞİNİN İNTİHAR ETTİĞİNİ” söylediği ortaya çıktı, bizzat eşin ifadeleriyle!

Savcının katilin ifadesini dahi almaya tenezzül etmediği, karakolda ifadesinin alınıp serbest bırakılması talimatını verdiği ortaya çıktı!

Savcı motosiklet üzerinden çıkan paraların derdine düşeceğine Göçer’in hakkının peşine düşseydi katil şuan cezaevindeydi!

Tüm gelişmeler ışığında baba Şeyh Hasan’ın ülkesinde pek de sevilmediği ortaya çıktı!

Bir önceki yazımda belirtmiştim, Somali basınında kızını geçtiğimiz yıl danışman olarak atayan, ülkesini yolsuzluk ve adam kayırma batağına saplayan, öğretmenlikten gelen baba Hasan Şeyh Mahmud’un emlak milyoneri olduğu konuşuluyor!

Hesaplamalara göre baba Mahmud görev bitiminde Afrika’nın en zengin insanı olacak!

Unutmadan belirtelim Şeyh Hasan ilk göreve geldiği 2012’den önce orta sınıf bir öğretmendi!

Göreve geldikten sonra ülkesinde öyle bir nepotizm kurdu ki, yurt dışı seyahatlerinde yanından ayırmadığı ve muhaliflerin tepkisiyle karşılaşan kızı 23 yaşındaki Jehan Hassan Sheikh Mohamoud’u özel yetkilerle uluslararası ilişkiler danışmanı olarak atadı!

Başkan kızına dış ilişkiler, savunma ve BAE ile yapılan tüm anlaşmalarda Somali adına iletişim kurma konusunda tam yetki verdi!

Diğer oğlu, Abdifatah Hassan Şeyh Mohamud’u ise sivil olmasına rağmen, komutan olarak atadı!

İddia o ki, sivil oğlunu Sırbistan’daki gizli askeri eğitim sonrası Villa Somali ve Villa Hargeisa'nın güvenliğinden ortaklaşa sorumlu olan SNA'nın seçkin 77. Tugayı olan Kızıl Bereliler komutanlığına terfi ettirdi!

Mahmut ile ilgili çok vahim iddialar var!

İddialara göre, Mahmud, ahbap çavuş ilişkisiyle ülkesindeki kamu ihalelerini yandaşlarına ve aile fertlerine dağıtıyor!

Hatta işi o boyuta getirmiş ki, dış ülkelerden gelen yardımlar dahi devlet kasası yerine direkt şahsi kasasına gidiyor Mahmud’un!

Hasan Şeyh Mahmud, 2012-2017 yılları arasındaki görev süresi boyunca gerçekleştirdiği yolsuzluklar, gücün kötüye kullanımı, medyaya yönelik baskılar nedeniyle ağır eleştirilere maruz kalmış meğer!

Şeyh’in 2022’de tekrar seçilmesi sonrası 2 eşi, erkek kardeşi, kızı, oğulları, damatları, kız kardeşi, yeğenleri ve akrabalarıyla birlikte yardım, ihale, bütçe dahil tüm kaynakları kontrol ederek büyük yolsuzluklar yapmaya devam ettiği yine iddialar arasında!

Somali basınına konuşan Hasan Şeyh'in ailesine yakın kaynaklara göre hükümet, havaalanları, limanlar, kamu arazilerinin yağmalanmasıyla elde edilen tüm gelirleri özel hesaplara aktarıyor!

Birinci sınıf kamu mülklerinin ortaklara kiralanmasından tutun da ülkenin en ballı ihalelerinin yandaşlara peşkeş çekilmesine kadar neler var neler!

Hatta iddialar o yöndeki dünya bankasının Somali’yi kalkındırmak için gerçekleştirdiği projelerin başına da yandaşlarını geçiriyor Hasan Şeyh Mahmud!

Hatta BM’nin 2014’te yayınladığı raporda, Somali ve Eritre İzleme Grubu, kamu kaynaklarının özel çıkarlar için istismar edildiğini belirtiyor!

2013’te yayınlanan bir raporda da Mahmud hükümetindeki kişilerin Somali merkez bankasını kişisel bir "gizli fon" olarak kullandığını ve para çekme işlemlerinin ortalama yüzde 80'inin özel amaçlarla gerçekleştirildiği belirtiliyor!

Kamu kaynakları indiregandi yapılıyor Somali’de anlayacağınız!

Yine Somalili yetkililere göre, 2012-2017 arasında Somali'nin kamu fonlarını çalarak 500 milyon dolardan fazla para harcadıkları belirtiliyor ailenin!

Tüm bu yolsuzluk iddiaları arasında tekrar seçilen Mahmud ne yapıyor dersiniz?

Yolsuzlukla mücadele eden iki kurumu da kapatıyor!

Tekrar seçilen derken yanlış anlamayın 3.turda meclis tarafından seçiliyor, yani zar zor!

Somali Ticaret ve Sanayi Bakanı Cibril Abdirashid Haji’nin 9 akrabasını bakanlıkta çalıştırdığı ortaya çıkıyor!

Maliye Bakanı Nur, Maliye Bakanlığı Genel Saymanı Mohamed Abdirahman Anas ve gelir müdürünü görevden almasından 2 gün sonra başbakan tarafından görevden alınıyor!

İddia o ki bakanın görevden aldığı 2 kamu görevlisi Cumhurbaşkanı Mahmud’a yakın isimlerdi!

Geldik başkan Mahmud ile ilgili en büyük iddialardan birine!

Mahmud aralarında Türkiye’nin de olduğu Tanzanya, Kenya, Birleşik Arap Emirlikleri gibi dünyanın çeşitli ülkelerinde emlakları olan bir milyoner olduğu iddia ediliyor!

Hatta Mahmud’un Türkiye’deki evleri İstanbul, Ankara ve Isparta’da!

İddia edildiği gibi Mahmud bu evleri kendisi mi almıştır yoksa birileri mi hediye etmiştir kendisine?

İstanbul, Ankara ve Isparta’da olduğu iddia edilen evlerle ilgili yetkililer açıklama yapacak mı?

Var mı böyle evler?

Isparta’daki evi 2022’nin mayısında “Somalili askerleri” ziyaret için geldiğinde kalacak yeri olmadığı için mi aldı?

Neden özellikle Isparta seçildi?

Katil oğulun diplomatik kimliği olmadığına yönelik Somalili kaynaklarım bilgi aktarırken Sheikh’in “silah tüccarı” olduğu ve ailenin yasadışı işler çevirdiğini iddia etmişti!

Yunus Emre Göçer’i ezen Shekh ile ilgili olarak Somalili kaynaklardan gelen ilk bilgilerde diplomat olmadığı konsolosluk ile bir bağı bulunmadığı belirtilmişti!

Bu iddia Shekh’e Türkiye’de Göç İdaresi başkanlığı tarafından “insani” nedenlerle “2 yıllık” geçici ikamet verildiğinin ortaya çıkmasıyla doğrulandı!

Somali Cumhurbaşkanının oğlu nasıl bir “insani” nedenle başvurdu acaba?

Bu da apayrı bir soru!

Ayrıca diplomat kimliği bulunmayan Shekh’in altında neden konsolosluk plakalı bir araç vardı?

Yoksa Somali Konsolosluğundaki araçların çoğunun Shekh’e tahsis edildiği iddiaları doğru mu?

Tahsis edilen araçlar Türkiye Cumhuriyeti tarafından mı tahsis edilmiştir?

Türkiye Cumhuriyetinin tahsis ettiği araçla mı bizim vatandaşımız öldürülmüştür?

Mahmud ailesini araştırmaya devam, kim bilir daha nelere ulaşacağız!