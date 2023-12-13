Kurye Yunus Emre Göçer’in katili Somali Cumhurbaşkanının oğlunun araç kamerası kayıtlarına ne oldu?

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Kurye Yunus Emre Göçer’in katili Somali Cumhurbaşkanının oğlunun araç kamerası kayıtlarına ne oldu?
TOLGA ŞAHİN YAZDI!

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud’un oğlu Hassan Sheikh Mohamud’un göz göre göre kurye Yunus Emre Göçer’i öldürmesinin üzerinden tam 12 gün geçti!

Mohamud, Göçer’i 30 Kasım’da katletti!

1 Aralık’ta “Diplomatik pasaportlu katil kim” diye sordum!

Yetkililer dikkate almış olsaydı, katil şu an cezaevindeydi!

Albayrak grubunun ticari ilişkilerinin de bulunduğu Somalili katil için hiçbir yetkili kılını bile kıpırdatmadı!

Olaydan tam 6 gün sonra kamuoyu baskısıyla yakalama kararı çıkarıldı katil hakkında!

Aaaa bir baktılar ki katil haberi yapışımın ertesi günü tarifeli uçakla tüymüş ülkeden!

Kamera kayıtlarına rağmen tutanak tutan polisin, vefat eden Göçer’i haksız göstermeye çalışması ise tepkilere neden oldu!

Polis memuruna göre, Göçer, önce kaldırıma çarpıp oradan sekerek aracın önüne düşmüş!

Göçer’in eşi ise, kamera görüntüleri ortaya çıkmadan önce polisin kendisine eşinin İNTİHAR ettiğini söylediğini aktardı!

Kamera kayıtları meselesine gelmişken olaya tanıklık eden bir vatandaşla dün gerçekleştirdiğim bir görüşmede, tanık aynen şu ifadeleri kullandı:

"Sanki olayın öncesinde bir şey yaşanmış gibi motokurye araçtan kaçıyormuş gibi bir izlenim elde ettim. Daha sonrasında ise aracın motora çarptığını gördüm. Bence olayın yaşandığı anın öncesinin güvenlik kameraları da incelenmeli"

Peki katil ifadesinde ne demişti?

"Bir anda sinyal vermeden frene bastı. Sağa dönüş yaptı. Kaskı bulunmuyordu. Frene bastım ancak duramadım"

Göçer’in kafasında kask olduğunu dün Fatih Ergin ile beraber ulaştığımız bir tanık açıklamış ve katilin ifadesinin yalan olduğu ortaya çıkmıştı!

Peki biz de soralım o zaman!

Madem öyle, olayı tüm detaylarıyla gün yüzüne çıkaracak olan araç kamerası görüntülerini yayınlayın!

İsteyin konsolosluktan aracın yol kamera görüntülerini, yayınlayın bakalım, olayın öncesi neymiş, ne yaşanmış herkes tüm çıplaklığıyla görsün!

Madem masummuş nepotizmin mimarının oğlu, masumiyeti kanıtlansın!

Madem kask yokmuş, Göçer’de görelim hep beraber!

Madem birden yavaşlayıp, önüne kırmış motoru görelim bakalım!

Adalet Bakanlığı, konsolosluk aracının yol kameralarını istesin Somali Konsolosluğundan!

Veyahut zanlı kaçtıktan 4 gün sonra yakalama kararı çıkartan savcı beydeyse bu görüntüler, deliller arasındaysa siz yayınlayın!

Ama önce açıklayın kimde bu kayıtlar?

Poliste mi, savcıda mı, konsoloslukta mı?

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