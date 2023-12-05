Kuş gribi bu kez Avrupa’da görüldü. Alarm seviyesi en üst düzeyde

Fransa’da kuş gribine karşı alarm seviyesi en üst düzeye çıkartıldı. Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde baş gösteren salgın nedeniyle, geçtiğimiz günlerde Japonya'da 40 bin kanatlı hayvan tedbir amacıyla itlaf edilmişti.

KAYNAK: Haber Merkezi
Kuş gribi bu kez Avrupa’da görüldü. Alarm seviyesi en üst düzeyde

Ulusal basında yer alan haberlere göre, dünya genelinde milyonlarca kuşun ölümüne yol açan bulaşıcı kuş gribi vakalarının son haftalarda Almanya, Hollanda ve Belçika'nın yanı sıra Fransa'da da görülmesinin ardından hükümet tedbirleri sıkılaştırdı.

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KÜMES HAYVANLARININ KAPALI TUTULMASI SÖYLENDİ

Resmi gazetede yayınlanan kararname ile alarm seviyesi kümes hayvanlarının hepsinin kapalı tutulmasını zorunlu kılan en üst seviyeye çıkarıldı.

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Geçen hafta Bretonya bölgesinde bir çiftlikte kuş gribi salgını görülmüştü. Ülkede geçen kış döneminde de kuş gribi nedeniyle alarm seviyesi en üst düzeye çıkarılmıştı.

JAPONYA'DA SALGIN ALARMI

Japonya'nın Saga eyaletine bağlı Kashima kentindeki bir çiftlikte çok sayıda kanatlı hayvanın ölü bulunmasının ardından yapılan testlerde kuş gribinin yüksek bulaşıcılık özelliğine sahip H5 mutasyonuna rastlandı. Eyalet yönetimi 40 bin kanatlı hayvanın tedbir amacıyla itlaf edileceğini duyururken, salgının patlak verdiği çiftliğin çevresi sınırlı hareket alanı ilan edildi.

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Geçtiğimiz yıl ilk kuş gribi vakasının 28 Ekim'de doğrulandığı Japonya'da salgın ülkenin 26 eyaletine sıçramıştı. Rekor sayıdaki 17 milyon kümes hayvanının itlaf edilmesi nedeniyle yumurta arzı yavaşlamış ve yumurta fiyatlarında artış yaşanmıştı.

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