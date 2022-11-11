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Kuşadası ve Didim açıklarında 33 düzensiz göçmen kurtarıldı

Aydın'ın Kuşadası ve Didim ilçesi açıklarında can sallarındaki 33 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Haber Giriş: 11 Kasım 2022 Cuma - 21:05
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Kuşadası ve Didim açıklarında 33 düzensiz göçmen kurtarıldı

Kuşadası ve Didim açıklarında 33 düzensiz göçmen kurtarıldı
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AA - Sahil Güvenlik Komutanlığı internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, komutanlığa bağlı bot ekipleri, Kuşadası açıklarında Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen can salındaki 7 kişiyi kurtardı.

Didim açıklarında da Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen 2 can salındaki 26 kişi ekiplerce kurtarıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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Sedat
11.11.2022 21:24
İyi yaptınız bizdekilerin sayısı azdı 3 artırmış oldunuz. Avrupaya gideceğine bizde kalsınlar değil mi?????  
 
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