Kuşadası ve Didim açıklarında 33 düzensiz göçmen kurtarıldı

AA - Sahil Güvenlik Komutanlığı internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, komutanlığa bağlı bot ekipleri, Kuşadası açıklarında Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen can salındaki 7 kişiyi kurtardı.
Didim açıklarında da Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen 2 can salındaki 26 kişi ekiplerce kurtarıldı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
İLGİLİ HABERLER
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.