İtalya'nın kadın başbakanı göçmenleri kurtaran gemiyi ülkeye sokmadı. İşte ülkelerini istilaya karşı böyle koruyorlar

Türkiye'ye nazaran çok daha az göçmen ve sığınmacı nüfusuna sahip İtalya'dan flaş bir karar geldi.



CNN Türk'te yer alan habere göre, 180 civarında düzensiz göçmeni kurtaran Almanya bayraklı "Humanity 1" adlı geminin Sicilya'daki Catania Limanı dışında denizde demir atarak durdurulmasına karar verildi.



ULUSLARARASI SULARA DÖNECEKLER

İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi gazetecilere yaptığı açıklamada, Almanya bayraklı göçmen kurtarma gemisinin, çocukların ve acil tıbbi yardıma ihtiyacı olanların Sicilya'ya gelmesine izin verileceğini, ancak geminin daha sonra göçmenlerin geri kalanıyla birlikte uluslararası sulara dönmesi gerektiğini söyledi. Piantedosi, Humanity 1'in "karasularına girerek durumu zorladığını" ifade etti.





FRANSA KABUL ETTİ

Diğer gemilerin akıbetine değinilmezken, Bakan Piantedosi Fransa'nın 234 kişinin bulunduğu Norveç bayraklı Ocean Viking gemisindeki göçmenleri "karaya çıkarmayı kabul edebileceğini belirttiğini" aktardı.



"YABANCI SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ İTALYAN KARASULARINDA DURMASINI YASAKLIYORUZ"

Başbakan Yardımcısı, Altyapı ve Ulaştırma Bakanı Matteo Salvini yaptığı açıklamada, "Her zaman olduğu gibi kurtarma ve yardımı garanti edeceğiz, ancak yabancı sivil toplum kuruluşlarının İtalyan karasularında durmasını yasaklıyoruz. Kararı imzalamış olmaktan gurur duyuyorum. İtalya'yı savunmak suç değil, görevdir" ifadelerini kullandı.