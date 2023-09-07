CHP'den yabancılara konut satışı sınırlansın teklifi. Bakalım cumhur ittifakı ne oy verecek

Cumhuriyet Halk Partisi'nden yabancılara konut satışı sınırlanması için yasa teklifi geldi. Cumhur İttifakı bu teklif karşısında ne yapacak.

KAYNAK: DHA
CHP'den yabancılara konut satışı sınırlansın teklifi. Bakalım cumhur ittifakı ne oy verecek

CHP'den, yabancılara gayrimenkul satışını sınırlama teklifi geldi. CHP, yabancılara gayrimenkul satışının sınırlandırılmasını öngören kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in imzasını taşıyan 3 maddelik kanun teklifinde, 2644 sayılı Tapu Kanunu'nun yabancılara taşınmaz ve mülkiyet edinme hakkının tanımlandığı 35'inci maddesinde değişiklik öngörüldü. Buna göre; yabancı uyruklu kişilerin edinebileceği taşınmaz alanı sınırının indirilmesi istendi. Söz konusu alanın, ilçe yüzölçümünün yüzde 5'ini ve ülke genelinde 20 hektarı geçemeyeceği öngörüldü. Kanun teklifinin gerekçesinde, şu ifadeler yer aldı:

"Yabancıların ülkemizden büyük miktarda arazi edinmesi, birçok olumsuzluğu ve tehlikeyi beraberinde getirme riskini taşımaktadır. Bu durum, ülkenin ulusal güvenliği açısından risk oluşturmanın yanı sıra, ülkenin kendi tarım arazilerinde tarımsal üretim yapma yeteneğini sınırlayabilir. Bu da ülkenin dışa bağımlılığını artırabilir. Ayrıca yabancıların ülkemizde kontrolsüz arazi edinmesi, yerel toplulukların yaşam tarzı, kültürü ve gelenekleri üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir. Yerel nüfusun topraklarından uzaklaşması veya yer değiştirmesi, kültürel kimliğin zayıflamasına neden olabilir. Bu durum süreç içinde toplumsal eşitsizliği artırabilir ve yerel nüfusun refahını etkileyebilir. Bu da sosyal gerilimleri ve toplumsal dengesizlikleri tetikleyebilir."

Sonuç biliniyor ama Cumhur İttifakı'nın bu teklif için nasıl oy kullanacağı yine de merak ediliyor

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