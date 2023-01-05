Kütahya'da kömür sobasından yangın çıktı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde iki katlı evin ikinci katında çıkan yangında maddi hasar oluştu.

Edinilen bilgilere göre, Beyköy Mahallesi'nde Yunus Erkan'a ait iki katlı evde, sobadan çıkan kıvılcım ile yangın çıktı.

Tavşanlı Belediyesine ait itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, kısa sürede kontrol söndürüldü.

Yangında maddi hasar oluşurken jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.



(Kaynak: İHA)