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Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Kütahya'da bir otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan 78 yaşındaki yaşlı kadına çarptı. Kazada yaşlı kadın hayatını kaybetti. 

Haber Giriş: 15 Mart 2023 Çarşamba - 16:52
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Kütahya'da trafik kazası: 1 ölü

Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
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İHA'nın haberine göre, Kütahya’nın Gediz ilçesinde otomobilin yayaya çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti. Kaza Uşak-Gediz karayolu Gölcük Mahallesi mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Uşak’tan Gediz istikametine gitmekte olan E.Ö. idaresindeki 43 LU 560 plakalı otomobil ile Yenikent Beldesi Gölcük Mahallesi'nde karşıdan karşıya geçmek isteyen 78 yaşındaki Fadime Ertürk'e çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan yaşlı kadın ağır yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine kaza mahalline sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından kaza mahallinde ilk müdahalesi yapılan yaralı Ertürk ambulansla Gediz Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yaralı Fadime Ertürk’e Gediz Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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