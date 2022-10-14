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Otomobil takla attı: 1’i çocuk 3 yaralı

Kütahya'da seyir halindeki otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada 1’i çocuk 3 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 14 Ekim 2022 Cuma - 16:03
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Kütahya'da trafik kazası: 1’i çocuk 3 yaralı

Otomobil takla attı: 1’i çocuk 3 yaralı
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Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde seyir halindeki otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1’i çocuk 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Hisarcık'tan Gediz istikametine seyreden 43 PN 725 plakalı otomobilin sürücüsü Y.Ö., Hisarcık-Gediz karayolunun 1. kilometresinde direksiyon hakimiyetini kaybetti. 

Takla atan araçta sürücü Y.Ö. (37), otomobilde yolcu olarak bulunan E.Ö. (30) ve 8 yaşındaki M.A.Ö. yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servisi ekipleri tarafından Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

(Kaynak: İHA)

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