Kütahya'da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde 2 aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Tavşanlı ilçesi Tunçbilek Beldesi, Demirbilek Mahallesinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Hayrettin O. (70) yönetimindeki 43 HL 766 plakalı otomobil ile Yüksel Ç. (55) idaresindeki 06 BJE 212 plakalı hafriyat kamyonunun çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Kazada otomobil sürücüsü Hayrettin O. ile eşi Sedef O. (64) yaralandı. Yaralılar, Tavşanlı Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile sıkıştıkları araç içerisinden çıkarıldılar.

Yaralılar, 112 Acil Servisi ekipleri tarafından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Jandarma olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.

(Kaynak: İHA)