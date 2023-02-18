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Kütahya'da otomobil takla attı: 2 yaralı

Kütahya’da otomobil, seyir halindeyken yoldan çıkarak takla attı. Kazada 2 kişi yaralandı. 

Haber Giriş: 18 Şubat 2023 Cumartesi - 16:54
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Kütahya'da trafik kazası: 2 yaralı

Kütahya'da otomobil takla attı: 2 yaralı
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İHA'nın haberine göre, Kütahya’da Tavşanlı ilçesinde otomobilin yoldan çıkarak takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza, Tavşanlı-Kütahya karayolu 13. kilometresinde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, E.B. yönetimindeki 43 ACM 511 plakalı otomobil, seyir halindeyken yoldan çıkarak takla attı. Kazada, sürücü ve araçta yolcu olarak bulunan E.E. yaralandı.

Yaralılar, ambulansla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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