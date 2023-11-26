Kuyruk yağı faydaları neler? Kuyruk yağı diz ağrılarına iyi gelir mi?

Ortaçağ tıbbın önde gelen isimlerinden İbn-i Sina’nın yazmış olduğu kitaplarda yer alan sağlık önerileri yüzyıllardır ilgi görmektedir. İbn-i Sina yazdığı kitaplarda kuyruk yağından ağrı kesici olarak bahsetmiştir. Peki, kuyruk yağı faydaları neler? Kuyruk yağı neye iyi gelir?

KAYNAK: Haber Merkezi
Kuyruk yağı faydaları neler? Kuyruk yağı diz ağrılarına iyi gelir mi?

İbn-i Sina kuyruk yağından doğal ağrı kesici olarak bahsetmiş, özellikle diz ağrılarından mustarip kişilere kuyruk yağını tavsiye etmiştir. Kuyruk yağında bulunun D vitamininin eklem ağrılarına iyi geldiği söylenmektedir. Peki, kuyruk yağı faydaları neler? Kuyruk yağı neye iyi gelir?

Kuyruk yağını vücuda krem haline getirip sürerek de kullananlar bulunuyor. Eriterek krem haline getirilen kuyruk yağını akşamdan dize sürüp koyun yünüyle, koyun yünü bulunmazsa temiz bir bezle sarıp sabah ılık suyla yıkamak gerekiyor.

Kuyruk yağının olduğu kadar koyun yününün de vücuda birçok faydası bulunuyor. O yüzden koyun yününü tercih edenlerin alacağı etki artıyor.

KUYRUK YAĞI FAYDALARI NELER?

- Kuyruk yağı cilt hücrelerinin yenilenmesine ve onarılmasına yardımcı olur.

- Kuyruk yağı damar tıkanıklıklarına karşı koruma sağlar. Kalp ve damar hastalıkları riskini düşürür.

- Kuyruk yağı sinir sistemi üzerinde olumlu ve yumuşatıcı etkiler oluşturur. Böylelikle romatizma ve felç riskini minimalize eder. Ayrıca vücuttaki titreme ve yanı sıra siyatik hastalıklarından da korur.

- Kuyruk yağı bağışıklık sisteminin virüs, enfeksiyon ve serbest radikallere karşı her zaman dirençli kalmasını sağlar.

- Kuyruk yağı gelişim çağında olan çocuklarda kas ve kemik gelişiminin sağlıklı olmasını sağlar.

- Kuyruk yağı kan basıncının dengelenmesine yardımcı olur. Tansiyonun dengede kalmasını sağlar.

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