Kuzenlerin, evlenmelerine izin verilmediği için intihar ettikleri iddia edildi

Olay, dün Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesine bağlı kırsal Yukarı Dilimli Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, silah sesi duyanlar evin içerisine girdiklerinde Helin ve Emir Altundağ isimli kuzenlerin kanlar içerisinde olduğunu gördü. Çağrılan ambulansla Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kuzenler, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kuzenlerin cesetleri, yapılan otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Öte yandan evlenmelerine izin verilmeyen Emir Altundağ’ın önce kuzeni Helin Altundağ’ı göğsünden vurup daha sonra aynı silahla kafasına ateş açarak intihar ettiği iddia edildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.