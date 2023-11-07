Kuzey ışıkları depremi mi tetikleyecek? Büyüleyici manzara için Türkiye telefona sarılmıştı

Türkiye’de görülen Kuzey ışıklarıyla ilgili Prof. Dr. Faruk Alaeddinoğlu açıklama yaptı.

KAYNAK: AA
Kuzey ışıkları depremi mi tetikleyecek? Büyüleyici manzara için Türkiye telefona sarılmıştı

Dünya'ya çarpan çok güçlü bir solar fırtına sebebiyle Türkiye ve Avrupa'nın pek çok bölgesinde kuzey ışıkları görüldü.

Çok nadir görülen Kuzey Işıkları Van-Ordu, Tekirdağ ve Yalova illerinden çıplak gözle seyredilebildi.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Faruk Alaeddinoğlu, kuzey ışıklarının sırrına açıklık getirirken depremle ilişkisi olmadıklarını da söyledi.

DAHA ÇOK KUTUPLARDA GÖRÜLÜYOR

Prof. Dr. Alaeddinoğlu, yaptığı açıklamada, "aurora borealis" adıyla da bilinen kuzey ışıklarının genellikle kutup bölgelerinde, özellikle Kuzey Kutbu'na yakın bölgelerde daha sık gözlemlendiğini söyledi.

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Türkiye'nin birçok bölgesinde de benzer görüntülerin görüldüğünü belirten Alaeddinoğlu, şunları kaydetti:

Bu ışık dalgalarının görülmesi gayet doğal. Güneşte zaman zaman yaşanan patlamaların etkisiyle oluşan parçacıklar yeryüzünde enleme bağlı olarak farklı renklerde görüntüler oluşturuyor. Kuzey ışıkları kutup noktalarına yakın bölgelerde yeşil, Ekvator'a yakın bölgelerde ise kırmızı tonlarda görülür. Dünyada bu tarz doğa olayları sürekli olur. Aslında göremediğimiz çok daha fazla ışık var. Herhangi bir şeye yorulmaması gereken kuzey ışıklarına doğanın bize sunduğu görsel ziyafet olarak bakmak lazım.

DEPREMLE İLİŞKİSİ VAR MI?

Kuzey ışıklarının bazı ülkelerin turizmine de önemli katkı sunduğunu ifade eden Alaeddinoğlu, "Kuzey ışıklarını görmek, fotoğraflamak isteyen birçok insan, kutuplara yakın ülkeleri ziyaret ediyor. Ekvator'a yakın ülkelerde bu ışıkların sıklıkla görülme şansı çok düşük. Ülkemizde de birkaç ilde görüldü. Vatandaşlarımız da ışıkları görme, fotoğraflama imkanı buldu. Ülkemizde kırmızı tonlarda görülen ışıklar, kuzeydeki ülkelerde yeşil tonlarda görülecektir." diye konuştu.

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Bu ışıkların depremle bir ilişkisinin olmadığı bilgisini veren Alaeddinoğlu, "Kırmızı ışıklar tamamen solar fırtına denilen doğa olayı sonucu oluşuyor. Bu ışıkların ülkemizde görülmesi deprem olacağı anlamına asla gelmez." dedi.

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