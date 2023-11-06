Neler oluyor? Van-Ordu ve Tekirdağ'da Kuzey Işıkları ortaya çıktı. Hayırdır inşallah

Dünya'ya çarpan çok güçlü bir solar fırtına sebebiyle Türkiye ve Avrupa'nın pek çok bölgesinde kuzey ışıkları görüldü. Çok nadir görülen Kuzey Işıkları Van-Ordu, Tekirdağ ve Yalova illerinden çıplak gözle seyredilebildi.

Özlem Kıral KAYNAK: Haber Merkezi
Neler oluyor? Van-Ordu ve Tekirdağ'da Kuzey Işıkları ortaya çıktı. Hayırdır inşallah

Dünyaya çarpan çok güçlü bir solar fırtına Türkiye’de kuzey ışıklarının görülmesine sebep oldu.

Gece saatlerinde Türkiye’nin çeşitli illerinde görülen bu kuzey ışıkları Yalova, Tekirdağ, Balıkesir, Van ve Ordu illerinde çıplak gözle seyredildi.

Vatandaşlar bu güzel manzara karşısında kameralarına sarılırken yayılan görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

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FIRTINA AVRUPA'DA DA GÜZEL MANZARALAR SUNDU

Meydana gelen fırtına Türkiye'de seyri keyifli bir manzara oluştururken Avrupan'nın çeşitli yerlerinde de muhteşem manzaralar sundu.

Havaforum sitesinden derlenen fotoğraflar şu şekilde:

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PEKİ KUZEY IŞIKLARI NASIL MEYDANA GELİR?

Kuzey ışıkları, genellikle kutup bölgelerinde gökyüzünde görülen doğal ışımalardır. Yeryüzünün manyetik alanı ile Güneş'ten gelen yüklü parçacıklar etkileşime girerek kuzey ışıklarını oluşturur.

Bu ışıkların oluşmasını sağlayan şey ise Güneş'tir.

Güneş'te yaşanan patlamalar sonucunda uzaya büyük kütleler savrulur.

Aynı zamanda patlamalar Güneş rüzgarlarının oluşmasını sağlar.

Bu rüzgarlar sayesinde uzaydaki tanecikler yüksek hızda hareket ederler ve dünyaya doğru savrulurlar.

Dünya'nın manyetik alanı, yüklü parçacıkların çoğunluğunu Dünya dışına saptırsa da bazı elektro ve protonlar atmosfere girer. Bu parçacıklar atmosferdeki azot ve oksijen gazları ile çarpışırlar.

Daha sonra bu moleküller enerji kazanır ve kendi enerjilerine dönerken foton yani ışık yayarlar. Yayılan bu fotonlar oldukça fazladır ve yeryüzünden ışık gösterisi olarak görünür.

Kuzey ışıklarının farklı renkte oluşmasının sebebi ise yine Güneş ve atmosferdeki parçacıklarla ilgilidir. Güneş'ten gelen bu parçacıklar oksijen molekülleri ile çarpışırsa yeşil ya da kırmızı ışık üretir.

Eğer azot molekülleri ile çarpışırsa mavi ve mor ışıklar tonları oluşur.

Kuzey ışıklarında en sık rastlanan soluk sarımsı renk ise gene oksijen molekülleri ile alakalıdır.

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