Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde MHP’li vekilin talimatıyla veriler silindi iddiası. Sahte diploma skandalı büyüyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde MHP’li vekilin talimatıyla veriler silindi iddiası. Sahte diploma skandalı büyüyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde askerden polise, bürokrattan siyasetçilere kadar herkesin adının karıştığı “sahte diploma ve yolsuzluk” skandalında yeni bir iddia ortaya atıldı. Ada basınında MHP Milletvekili Levent Uysal’ın talimatıyla verilerin silindiği öne sürüldü.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, aylardır “sahte diploma ve yolsuzluk” skandalıyla çalkalanıyor. Milliyetçi Hareket Partisi Mersin Milletvekili Levent Uysal’ın eşi Ece Uysal’ın kurduğu Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nde (KTSÜ) sürmekte olan “sahte diploma ve yolsuzluk” soruşturmasında bir yeni gelişme daha yaşandı.

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nin dijital verilerinin, MHP Mersin Milletvekili Levent Uysal’ın talimatıyla silindiği iddia edilirken, bu iddiayı gündeme taşıyan Kıbrıs Postası köşe yazarı Levent Özadam, “Sayın Levent Uysal, sahibi olduğunuz ve diploma skandalıyla çalkalanan okulunuzda dijital bilgilerin silinmesinin sizin talimatınızla verildiğinin konuşulduğunu biliyor muydunuz? Bu arada sizin de okula kayıtlı olduğunuz ve silinen bilgilerin arasında bunun da olduğu iddia ediliyor!” ifadelerini kaydetti.

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TRT TEMSİLCİSİ DE TUTUKLANMIŞTI

Soruşturma kapsamında kısa süre önce TRT Kıbrıs Temsilcisi Sefa Karahasan tutuklanmıştı. Son 3 aydır Kıbrıs gündeminden düşmeyen sahte diploma ve yolsuzluk operasyonu yapılan Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nin küçük ortağı ve Genel Sekreteri konumunda olan Serdar Gündüz, sahte not girişleri yaparak 600’ü aşkın kişiye sahte diploma verdiğini itiraf etti.

Gündüz, soruşturma kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

sefa-karahasan.webpGazimağusa Polis Müdürü Mahmut Barış Sel de başkent Lefkoşa’da çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanmıştı. Sel’in 18 Ocak 2023 tarihinde KSTÜ’nün öğrenci kayıt sistemine girişi olmasına rağmen 11 Eylül 2021 tarihinde kaydolmuş gibi gösterildiği ve 1 Şubat 2023 tarihinde 9 ders notunun gelişigüzel bir biçimde sisteme girildiği, tez sunmadığı halde sunmuş gibi gösterilip, 19 Haziran 2023’de işletme yüksek lisanstan mezun edildiği aktarıldı.

Sahte diploma ve yolsuzluk skandalına ilişkin Kuzey Kıbrıs Meclisi’nde araştırma komitesi de kuruldu.

kuzey-kibris-ta-mhp-li-vekilin-talimatiyla-veriler-silindi-iddiasi.webpSoruşturmaya ismi karışan kişiler şu şekilde sıralandı:

* Milletvekili Emrah Yeşilırmak
* Cumhurbaşkanlığı Koruma Birimi’nde görevli polis mensubu
* Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bakanlık Müdürü Meray Dürüst
* Eski Milli Eğitim Bakanı Kemal Dürüst
* Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı (GKK) mensubu Yarbay Özgür Alp,
* YÖK’ün Kuzey Kıbrıs muadili Yükseköğretim Planlama, Denetleme ve Akreditasyon Kurumu (YÖDAK) Başkanı Prof. Dr. Turgay Avcı ve eski yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Hasgüler
* YÖDAK Genel Sekreteri Derviş Refiker

images-002.jpegDİPLOMA TÜRKİYE’DE DE GEÇERLİ

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi 2016 yılında kuruldu ve üniversitede Diş Hekimliği, Tıp, Sosyal ve Beşeri Bilimler, Sağlık Bilimleri, Eczacılık ve Veteriner Fakültesi’yle eğitim veren iki farklı yüksekokul bulunuyor.

2017 yılında da üniversite Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından akredite edilip denklik alan üniversitenin diplomaları Türkiye’de de kabul görüyor.

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