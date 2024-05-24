MHP’li vekilin eşine ait üniversitede sahte diploma skandalı. Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odası Başkanı tutuklandı

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nde (KTSÜ) devam eden "sahte diploma ve yolsuzluk" soruşturması dalga dalga büyümeye devam ediyor. Skandala birçok bürokrat, polis ve siyasetçinin adı karışırken her gün yeni bir isim de ekleniyor.

MHP Milletvekili Levent Uysal’ın eşi Ece Uysal’ın sahibi olduğu Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’ndeki sahte diploma skandalı, Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odası Başkanı Dr. Halil Bakkaloğlu’nun tutuklanmasıyla bambaşka bir boyut kazandı.

Bugün Kıbrıs’ın haberine göre, Bakkaloğlu, KSTÜ’den aldığı sahte doktora diplomasını Sağlık Bakanlığı ve Tabipler Birliği’ne sundu ve onları yanılttı. Dr. Halil Bakkaloğlu, hem Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde doktor olarak görev yapıyor hem de KSTU’nun Mütevelli Heyeti Üyesi ve Diş Hekimliği Fakültesi Program Koordinatörlüğü görevlerinde de bulunuyor.Fakat Bakkaloğlu’nun bu görevlerinin ardında büyük bir sahtekarlığın yattığı ortaya çıktı.

Polis, Bakkaloğlu’nun KSTU’nun ağız, diş ve çene cerrahisi doktora programına 22 Şubat 2021 tarihinde kayıt yaptırdığını fakat şahsın eğitim görmüş gibi gösterilmesi amacıyla sahte bir tarihle 6 Eylül 2019’da kaydedildiğini ifade etti.

Bakkaloğlu’nun 4 yıl süren ve 23 ders alması gereken programda, hiçbir eğitim almadığı ve 10 Kasım 2023 tarihinde mezun olmuş gibi gösterildiği kaydedildi. Bakkaloğlu, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kıbrıs basınının aktardığına göre, “sahte diploma ve yolsuzluk” soruşturması polis teşkilatına bile sıçradı. Gazimağusa Polis Müdürü Mahmut Barış Sel, Lefkoşa’da çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken Sel’in 18 Ocak 2023 tarihinde KSTÜ’nün öğrenci kayıt sistemine girişi olmasına rağmen 11 Eylül 2021’de kaydolmuş gibi gösterildiği belirlendi.

Ayrıca Sel’in 1 Şubat 2023 tarihinde 9 ders notunun gelişigüzel sisteme girildiği, tez sunmadığı halde sunmuş gibi gösterildiği ve 19 Haziran 2023’de işletme yüksek lisanstan mezun edildiği kaydedildi.

HERKES İŞİN İÇİNDE

Soruşturmaya ismi karışan kişiler şu şekilde:

* Milletvekili Emrah Yeşilırmak

* Cumhurbaşkanlığı Koruma Birimi’nde görevli polis mensubu

* Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bakanlık Müdürü Meray Dürüst

* TRT Kuzey Kıbrıs Temsilcisi Sefa Karahasan

* Eski Milli Eğitim Bakanı Kemal Dürüst

* Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı (GKK) mensubu Yarbay Özgür Alp,

* YÖK’ün Kuzey Kıbrıs muadili Yükseköğretim Planlama, Denetleme ve Akreditasyon Kurumu (YÖDAK) Başkanı Prof. Dr. Turgay Avcı ve eski yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Hasgüler

* YÖDAK Genel Sekreteri Derviş Refiker

DİPLOMALAR TÜRKİYE’DE DE GEÇERLİ

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi, 2016 yılında kuruldu. Üniversite, Diş Hekimliği, Tıp, Sosyal ve Beşeri Bilimler, Sağlık Bilimleri, Eczacılık ve Veteriner Fakültesi’yle eğitim vermekte ve 2017 yılında da Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından akredite edilerek denklik aldı.

Bu üniversiteden mezun olan kişilerin diplomaları Türkiye’de de kabul görüyor.

NE OLMUŞTU?

MHP Mersin Milletvekili Levent Uysal’ın eşi Ece Uysal tarafından Kuzey Kıbrıs Halk Cumhuriyeti’nde kurulan Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi'ne (KTSÜ) yönelik “sahte diploma ve yolsuzluk” ağı ortaya çıkmıştı.

Geçtiğimiz aylarda tutuklanarak cezaevine gönderilen üniversitenin küçük ortağı ve genel sekreteri Serdal Gündüz’ün, sahte not girişleri yapılarak 600’ü aşkın kişiye sahte diploma verdiğini itiraf ettiği öğrenilmişti. Ayrıca sorulturma kapsamında, Gazimağusa Polis Müdürü Mahmut Barış Sel de Gündüz'ün itirafından birkaç gün önce Lefkoşa’da çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanmıştı.

TRT TEMSİLCİSİ DE TUTUKLANDI

TRT Kıbrıs Temsilcisi Sefa Karahasan, soruşturma kapsamında ifade vermiş, telefonuna ve dijital materyallerine el konulmuştu. Karahasan, ifadesinin ardından tutuklanmıştı.

Karahasan’ın "evrakta sahtecilik" nedeniyle kurumla ilişkisinin kesilmesi için 18 Nisan’da merkeze yazı yazılmış ve Karahasan’ın serbest kalabilmesi için üst düzey Türkiye Cumhuriyeti yetkililerin devreye girdiği öne sürülmüştü.

Karahasan, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay döneminde TRT temsilciliğine getirilmişti.