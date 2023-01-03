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Kim'den sonraki en güçlü askeri isim

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, eski Savunma Bakanı Ri Yong Gil'i, kendisinden sonra ülkedeki ikinci en güçlü askeri yetkili olarak terfi ettirdi.

Haber Giriş: 3 Ocak 2023 Salı - 00:00
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Kuzey Kore eski Savunma Bakanı, Kim tarafından terfi ettirildi

Kim'den sonraki en güçlü askeri isim
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Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberinde, iktidardaki İşçi Partisi Merkezi Askeri Komisyonu Başkan Yardımcısı ve Merkez Komite Sekreteri Pak Jong-chon'un görevden alındığı ve yerine eski Savunma Bakanı Ri Yong Gil'in atandığı duyuruldu.

Haberde, Pak Jong-chon'un neden görevden alındığına dair gerekçe gösterilmedi.

Pak, 26-31 Aralık'ta düzenlenen İşçi Partisi Merkez Komitesi genel toplantısında değiştirilen birkaç yetkili arasında yer alıyor.

Öte yandan, Kim, ülkenin yeni savunma bakanı olarak Kang Sun-nam'ı atadı. (AA)

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