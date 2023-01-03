Kim'den sonraki en güçlü askeri isim

Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberinde, iktidardaki İşçi Partisi Merkezi Askeri Komisyonu Başkan Yardımcısı ve Merkez Komite Sekreteri Pak Jong-chon'un görevden alındığı ve yerine eski Savunma Bakanı Ri Yong Gil'in atandığı duyuruldu.
Haberde, Pak Jong-chon'un neden görevden alındığına dair gerekçe gösterilmedi.
Pak, 26-31 Aralık'ta düzenlenen İşçi Partisi Merkez Komitesi genel toplantısında değiştirilen birkaç yetkili arasında yer alıyor.
Öte yandan, Kim, ülkenin yeni savunma bakanı olarak Kang Sun-nam'ı atadı. (AA)
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