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Gerilim tırmanıyor. Kuzey Kore balistik füze ateşledi

Güney Kore, Kuzey Kore'nin, doğu kıyılarına doğru balistik füze atışı yaptığını bildirdi. Kuzey Kore'nin füze atışı, Güney Kore ile ABD'nin bölgede yaptığı askeri tatbikatın ardından gerçekleşti.

Haber Giriş: 8 Ekim 2022 Cumartesi - 23:05
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Kuzey Kore Güney Kore kıyılarına balistik füze fırlattı

Gerilim tırmanıyor. Kuzey Kore balistik füze ateşledi
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Güney Kore ordusundan yapılan açıklamada, Kuzey Kore’ye ait kısa menzilli iki füzenin, ülkenin doğu kıyısı açıklarına doğru fırlatıldığı ifade edildi. Japonya Sahil Güvenlik Komutanlığı ise Kuzey Kore'nin balistik füze fırlattığını doğrulayarak, bölgedeki gemilere füze atışlarına karşı tedbirli olmaları uyarısında bulundu.

Kuzey Kore, bugün yaptığı açıklamada, son günlerde gerçekleştirdiği füze denemelerinin "meşru müdafaa" olduğunu öne sürmüştü. Son 2 haftada 7. füze denemesini yapan Kuzey Kore'nin 4 Ekim'de fırlattığı balistik füze, 2017'den sonra ilk kez Japonya'nın kuzeydoğusundan geçerek Pasifik Okyanusu'na düşmüştü.

ABD ve Güney Kore, Kuzey Kore'nin balistik füze fırlatmasına yanıt olarak ortak tatbikatlarda Doğu Denizi'ne (Japon Denizi) karadan karaya 4 füze ateşlemişti.

ABD UÇAK GEMİSİ BÖLGEDE

ABD, ortak deniz tatbikatı sonrasında Kore Yarımadası'ndan ayrılan USS Ronald Reagan uçak gemisinin 5 Ekim'de Doğu Denizi'ne döneceğini bildirmişti. Bunun ardından, Kuzey Kore 6 Ekim'de, Doğu Denizi yönüne iki balistik füze fırlatmıştı. ABD, Güney Kore ve Japonya, son 5 yıldır ilk kez, 30 Eylül'de Doğu Denizi bitişiğindeki uluslararası sularda anti-denizaltı tatbikatı düzenlemişti. Pyongyang yönetiminin, 2022 başından bu yana Birleşmiş Milletler (BM) kararlarını ihlal ederek 20'yi aşkın farklı menzillerde balistik füze denemesi gerçekleştirdiği biliniyor. (AA)

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