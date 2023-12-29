Kuzey Marmara Otoyolu kazası sonrasında gözaltı sayısı 7’ye yükseldi

Kaynak: Haber Merkezi
Kuzey Marmara Otoyolu kazası sonrasında gözaltı sayısı 7’ye yükseldi
10 kişinin yaşamını yitirdiği Kuzey Marmara Otoyolu faciası sonrasında gözaltına alınanların sayısı 7’ye yükseldi.

Dün sabahın erken saatlerinde görüş mesafesinin bir hayli düştüğü zincirleme trafik kazasında 10 kişi yaşamını yitirmiş 59 vatandaş ise yaralanmıştı. Kaza sonrasında olayı incelemek üzere bölgeye 4 savcı gönderilmişti.

Kazanın ardından 6 sürücü gözaltına alınmıştı, bugün yapılan açıklamada gözaltına bir kişinin daha alındığı bilgisi geçildi. Böylelikle kaza sonrasında gözaltına alınanların sayısı 7’ye yükseldi.

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NE OLMUŞTU?

Kuzey Marmara Otoyolu’nda bir aracın tır’a çarpmasının ardından zincirleme trafik kazası meydana gelmişti. Kazaya 3’ü otobüs 7 araç karışmıştı. Kazada 10 vatandaş yaşamını yitirmiş ve 59 kişi yaralanmıştı.

Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz kazanın ardından yaptığı açıklamada bir otomobilin Tır’a çarpmasının ardından kazanın yaşandığı ve kaza sonrasında otomobilden inenlere arkadan gelen otobüslerin çarpmış olabileceğini bildirmişti.

Bölgeye giden muhabirler, sis nedeni ile görüş mesafesinin düşmesinin kazaya sebebiyet verdiğini ifade etmişti.

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