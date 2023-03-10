11 Mart 2023 Cumartesi
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Barcelona'nın başı dertte. Savcılık düğmeye bastı

Barcelona'nın başı dertte. Savcılık düğmeye bastı

İspanya savcılık Barcelona Kulübü ve iki eski başkanı hakkında suç duyurusunda bulundu.

Haber Giriş: 10 Mart 2023 Cuma - 22:54
Takip Et

La Liga devi Barcelona için suç duyurusu

Barcelona'nın başı dertte. Savcılık düğmeye bastı
+
Aa
-

İspanya'da Barselona İl Savcılığı, hakemlerle ilgili bilgi almak için eski Hakem Teknik Kurulu (CTA) Başkan Yardımcısı Jose Maria Enriquez Negreira'ya ait bir şirkete uzun yıllar ödeme yaptığı ortaya çıkan Barcelona Kulübü ile iki eski başkanı ve bazı yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulundu.

Maliye'nin vergi kaçırıldığı şüphesiyle Negreira'nın sahibi olduğu DASNIL 95 SL şirketiyle ilgili bazı hesapları incelemesi sonrası ortaya çıkan Barcelona'nın bu şirkete yaptığı ödemeler, Katalan kulübünü davalık etti.

Barcelona'nın 2001-2018 yılları arasında toplamda 7,3 milyon avroyu CTA'ya ödediği ve bunun karşılığında hakemlerle ilgili bilgiler aldığı öne sürülüyor.

Savcılık konuyla ilgili yürüttüğü soruşturma sonrasında Negreira dışında Barcelona Kulübüne, eski başkanlardan Jose Maria Bartomeu ve Sandro Rosell ile iki eski yöneticiye karşı dava açmak için yeterli delil olduğuna kanaat getirdi.

Sporda yolsuzluk, kulüp yönetiminde usulsüzlük ve sahte ticari belge düzenlemek suçlamalarında bulunan savcılık, dava açılması için yasal girişim başlattı.

Barcelona Kulübü Başkanı Joan Laporta, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada, Negreira'yı tanımadığını söyleyerek, "Barcelona hakem satın almaya hiçbir zaman çalışmadı. Ne hakem satın aldık ne de buna teşebbüs ettik. Kesinlikle böyle bir şey olmadı. Barcelona bu iddialardan zarar görmeden çıkacaktır." demişti.

İspanya Ceza Kanunu'nun 286. maddesine göre söz konusu suçlar 6 aydan 4 yıla kadar hapis, 1 yıldan 6 yıla kadar özel ticari işlerden men ve para cezası içeriyor.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Yeni bir okyanus doğacak. Koca kıta yavaş yavaş ikiye bölünüyor
1
﻿Yeni bir okyanus doğacak. Koca kıta yavaş yavaş ikiye bölünüyor
﻿Yeni bir okyanus doğacak. Koca kıta yavaş yavaş ikiye bölünüyor
﻿Dev marka sonunda getiriyor. En ucuz elektrikli otomobilin Türkiye fiyatı belli oldu
2
﻿Dev marka sonunda getiriyor. En ucuz elektrikli otomobilin Türkiye fiyatı belli oldu
﻿Dev marka sonunda getiriyor. En ucuz elektrikli otomobilin Türkiye fiyatı belli oldu
﻿Tüm zamanların en zengin adamıydı. 92 katrilyon dolarlık servetini iki dakikada kaybetti
3
﻿Tüm zamanların en zengin adamıydı. 92 katrilyon dolarlık servetini iki dakikada kaybetti
﻿Tüm zamanların en zengin adamıydı. 92 katrilyon dolarlık servetini iki dakikada kaybetti
﻿Borcunuzu ödeyin diyen Selçuk Geçer doların yapacağı yeni zirveyi açıkladı
4
﻿Borcunuzu ödeyin diyen Selçuk Geçer doların yapacağı yeni zirveyi açıkladı
﻿Borcunuzu ödeyin diyen Selçuk Geçer doların yapacağı yeni zirveyi açıkladı
﻿AKP'nin en güvendiği anketçiden kötü haber. Kader planı denilen deprem oyları nasıl etkiledi
5
﻿AKP'nin en güvendiği anketçiden kötü haber. Kader planı denilen deprem oyları nasıl etkiledi
﻿AKP'nin en güvendiği anketçiden kötü haber. Kader planı denilen deprem oyları nasıl etkiledi
﻿Sedat Peker seçimler öncesi açıklama yapacak mı? Avukatından flaş açıklama
6
﻿Sedat Peker seçimler öncesi açıklama yapacak mı? Avukatından flaş açıklama
﻿Sedat Peker seçimler öncesi açıklama yapacak mı? Avukatından flaş açıklama
﻿Emekli maaşı promosyonlarında Garanti Bankası bombası. Banka emeklilere müthiş para teklif etti
7
﻿Emekli maaşı promosyonlarında Garanti Bankası bombası. Banka emeklilere müthiş para teklif etti
﻿Emekli maaşı promosyonlarında Garanti Bankası bombası. Banka emeklilere müthiş para teklif etti
﻿Pirlo: 1 puan iyidir
﻿Pirlo: 1 puan iyidir
﻿Pirlo: 1 puan iyidir
﻿Hakan Keleş: Kazanmamız gerekiyordu ama 2 puan kaybettik
﻿Hakan Keleş: Kazanmamız gerekiyordu ama 2 puan kaybettik
﻿Hakan Keleş: Kazanmamız gerekiyordu ama 2 puan kaybettik
﻿Biden, İran kaynaklı ulusal acil durumun uzatılmasına karar verdi
﻿Biden, İran kaynaklı ulusal acil durumun uzatılmasına karar verdi
﻿Biden, İran kaynaklı ulusal acil durumun uzatılmasına karar verdi
﻿Hindistan'da H3N2 virüsü: İlk ölümler kaydedildi
﻿Hindistan'da H3N2 virüsü: İlk ölümler kaydedildi
﻿Hindistan'da H3N2 virüsü: İlk ölümler kaydedildi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.