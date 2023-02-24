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Barcelona açılışı yaptı Manchester turladı. İngilizler böyle geri döndü

UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu’nda 2-2’lik karşılaşmanın rövanşında Manchester United, Barcelona’yı konuk etti. Kırmızı Şeytanlar 1-0 geriye düştüğü mücadeleden 2-1 galip ayrılarak adını üst tura yazdırdı.

Haber Giriş: 24 Şubat 2023 Cuma - 01:02
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Manchester kızınca tur geldi

Barcelona açılışı yaptı Manchester turladı. İngilizler böyle geri döndü
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Fatih Saboviç / YENİÇAĞ

Nou Camp’ta geçtiğimiz hafta oynanan ilk 90 dakikada iki taraf da galibiyet sevinci yaşayamadan kendilerini Old Trafford’da buldular.
İngiliz devi ManU, Katalan ekibi Barcelona’yla deplasmanda berabere kaldığı maçın ertesinde; iç sahada zafer ve tur hedefliyordu.

BİRİ KAÇTI, DİĞERİ KOVALADI
İspanya’da geçen hafta yapılan mücadelede Barça kaçıp ManU kovalamıştı önce… Marcos Alonso’ya, Rashford yanıt verdikten sonra Kırmızı Şeytanlar; Kounde’nin kendi kalesine attığı golle 2-1 üstünlük kurmasına rağmen Raphinha’nın golünü ve 2-2’lik skoru önleyememişti.

LEWA AÇILIŞI YAPTI
İngiltere’deki rövanş maçı da sürprizlere gebeydi. Barcelona, rakip fileleri 18. dakikada Lewandowski’nin penaltıdan bulduğu golle havalandırdığında Old Trafford sessizliğe gömüldü: 0-1.
İlk 45 dakika sonunda kaleyi bulan şutlarda ev sahibi ManU’nun 3’e 1 üstünlüğü söz konusuydu ancak tabela Kırmızı Şeytanların aleyhineydi.

FRED EŞİTLİĞİ GETİRDİ
Barcelona gibi bir rakibi devirmek istiyorsanız; ikinci devre başlangıcında ani bir refleks göstermeniz gerektiği aşikârdır…
Manchester United da tam olarak bunu yaptı. Kronometreler 47. dakikayı gösterirken Fred, Katalanları üzdü ve skoru eşitledi: 1-1.

ÜSTÜNLÜK GOLÜ VE SOĞUK DUŞ
Top hakimiyetini rakibine verip dikine hücumlarla etkili olmaya çalışan Manchester United, Barcelona’yı 73’te mat etti.
Sahne bu kez Antony’nin oldu ve başarılı oyuncunun attığı gol Katalanlar üzerinde soğuk duş etkisi yarattı. Manchester, 2-1’lik üstünlüğü kurdu ve kozu eline aldı.

ŞEYTANLAR TURLADI
Bu dakikadan sonra karşılaşmada başka gol olmayınca Manchester United, Barcelona'yı 2-1 mağlup etti ve 4-3'lük toplam skorla Avrupa Ligi'nde bir üst tura yükseldi.
Katalanlar ise turnuvaya veda etti.

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