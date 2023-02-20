Lider Barcelona Cadiz'i zorlanmadan geçti

MİRZA ŞEKER / Yeniçağ

La Liga'da lider Barcelona, Camp Nou'da alt sıralardan kurtulmak isteyen Cadiz'i ağırladı.

Katalan ekibi maça etkili başladı.

Gavi, Sergi Roberto, Ansu Fati ve Ferran Torres gibi kıvrak oyuncular sayesinde, adam eksilterek kolayca atak başlattılar.

Ferran Torres'in maçın başından itibaren topla oynaması, çalımları ve adam eksiltmesi ile Barcelona, kanatlardan etkili geldi.

Bu ataklara rağmen Cadiz de mücadeleye ortak olmaya çalıştı. Nadir de olsa pas yaparak hücum denediler.

Cadizli futbolcu Martin güzel bir gol attı, ancak net bir ofsayt vardı. Atılan gol iptal edildi.

Cadiz'de top Bongonda'ya geldiği zaman takım hareketlilik kazandı. Hızı ve dribbling özelliklerinin etkisiyle o da oyuncu eksiltebiliyor.

SERGI ROBERTO AÇILIŞI YAPTI

43'te Sergi Roberto golü attı ama, golün büyük bir kısmı Ferran Torres'e ait.

Atağı başlattı, 3 çalım attı, ortayı yaptı, daha sonrasında Lewa'nın kafa vuruşu sonrası Sergi Roberto golünü attı.

Ferran Torres gerçekten büyük oynuyor.

LEWANDOWSKI FARKI İKİYE ÇIKARDI

Barcelona ilk yarının sonlarında bulduğu gollerle farkı ikiye çıkardı.

Sergi Roberto bu sefer golü Lewandowski'ye attırdı.

Lewandowski ceza yayının hemen önünden şık bir vuruş yaptı ve golünü attı.

İKİNCİ YARI AYNI DEVAM ETTİ

İkinci yarı, tıpkı ilk yarıdaki gibi devam etti. Barcelona, ataklarla gelmeye, hücum etmeye devam etti.

Cadiz de pozisyon üretti.

58'de Cadiz'de Martin, bir gol daha attı ancak öncesinde faul olduğu için gol iptal edildi. Martin'in maçta sayılmayan ikinci golü oldu.

İki golün de sayılmamasının dışında, pozisyonlardaki bitiriciliğin kalitesi üst düzeydi.

TEMPO DÜŞTÜ

Maçın orta bölümlerinden itibaren, 2 farklı üstünlüğü de eline alan Barcelona, tempoyu düşürdü ve hücumu fazla düşünmedi.

Katalanlar, topa sahip olarak oyunu yönlendirdi.

CADIZ GOLE YAKLAŞTI

86. dakikada yapılan harika ortada Lozano vuruşunu yaptı ve top direkten döndü. Cadiz son dakikalarda gole yaklaştı.

BARCELONA HATA YAPMADI

Lider Barcelona, maçı 2-1 kazandı ve en yakın takipçisi Real Madrid karşısında farkı 8'e çıkardı.

