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Lale Orta 'Yalan' dedi ama açıklamasında beINSport'u aradığını kabul etti

MHK Başkanı Lale Orta, beINSports'taki Trio programındaki yorumculara müdahale ettiği iddiaları üzerine açıklama yaptı. Orta'nın yalanlamasındaki ilginç detay dikkatlerden kaçmadı.

Haber Giriş: 18 Mart 2023 Cumartesi - 11:49
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Lale Orta skandalı yalanlarken itiraf etti

Lale Orta 'Yalan' dedi ama açıklamasında beINSport'u aradığını kabul etti
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Merkez Hakem Kurulu Başkanı Lale Orta, "Yayıncı kuruluşa baskı yaptığı" yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Ancak Lale Orta "beIN Sports yetkilileri ile iletişim kurulmuştur" diyerek çıkan iddiaların bir kısmının doğru olduğunu adeta itiraf etti.

İşte Lale Orta'nın açıklaması:

"Yayıncı kuruluş yorumcularına baskı yapıldığı müsabaka özet görüntülerine pozisyon ekletilmek istendiği, maçlar sırasında VAR Merkezi'ne girildiği belirtilen iddiaların gerçekle uzaktan yakından ilgisi yoktur.
Bahsi geçen pozisyonu farklı açıdan ve daha net şekilde değerlendirme imkanı sağlayan yayıncı kuruluşa ait görüntü hakkında beIN Sports yetkilileri ile iletişim kurulmuştur ve söz konusu pozisyon ile ilgili olarak kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amaçlanmıştır.

Söz konusu görüntü beIN Sports'a aittir. Görüntülerin sızdırıldığına yönelik iddiaların hakem camiasını ve yayıncı kuruluşu yıpratmaya yönelik olduğu açıktır.
Maçlardan alınan görüntüler kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla kullanılmaktadır. Tüm görüntüler, yayıncı kuruluşta yayınlamak üzere hazırladığımız "KURALINA GÖRE" programını hazırlamak için MHK'nın kullanım yetkisindedir. Maçlar sırasında asla VAR Merkezi'ne girilmemiştir. Girilmeyecektir. Amacımız kuralları kulüplere ve futbolseverlere tam ve doğru açıklamaktır. Futbolcular ve futbolseverler tarafından kuralların doğru bilinmesi bizi polemiklerden uzaklaştıracak ve oyunun kalitesini arttıracaktır.
Yayıncı kuruluş yorumcularına baskı yapıldığı, maç özetine ekleme yaptırıldığı, maçlar sırasında VAR Merkezi'ne girilip görüntü alındığı yönündeki yalan ve asılsız iddiaların sahiplerini ispata davet ediyoruz. Kurulumuzu, hakem camiasını ve yayıncı kuruluşu yıpratma amacıyla yapılan bu asılsız haberlere ilgili tüm yasal haklarımız kullanacağımızın kamuoyunun bilgilerine saygılarımla sunarım"

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