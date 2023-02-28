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Rizespor yönetimine Kemal Özkiraz'dan: Uşak sizin sülalenizdir. Foseptik sizin temel gıdanızdır

Futbolda dalga dalga yayılan "Hükümet istifa" protestoları üzerine bazı kulüplerden hakaret içeren açıklamalar geldi. Rizespor'un hakaret dolu bildirise tepki gösteren Kemal Özkiraz'dan çok konuşulacak bir paylaşım geldi.

Haber Giriş: 28 Şubat 2023 Salı - 11:55
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Kemal Özkiraz'dan Rizespor açıklamasıne zehir gibi sözler

Rizespor yönetimine Kemal Özkiraz'dan: Uşak sizin sülalenizdir. Foseptik sizin temel gıdanızdır
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Avrasya Araştırma'nın sahibi Kemal Özkiraz twitterdan yaptığı açıklamada Rizespor'un hakaret dolu bildirisine çok ağır sözlerle yanıt verdi.

İŞTE ÖZKİRAZ'IN ZEHİR GİBİ YANITI

Karadenizli bir Beşiktaş taraftarı olarak Rizespor yönetimine cevabımdır;
1-Protesto her ortamda anayasal haktır
2-Siz vatansever değil parasevenlersiniz
3-Uşak sizin sülalenizdir.
4-Provokatör sizsiniz
5-Foseptik sizin temel gıdanızdır
6-Lejyoner müsvedde babanızdır


RİZESPOR TEHDİT DOLU AÇIKLAMA YAPMIŞTI
“Türk Milletinin yaşadığı büyük acı henüz çok tazeyken ve özlenen dayanışma ruhu ilk kez bu kadar yüksekken, birilerinin hazımsızlığına uşaklık yapmak Türk sporuna ihanettir. Devletimiz ve milletimiz deprem bölgesinde yaraları sarmak için tüm gücü ile seferber olmuş iken tribünlerde alçakça provokasyona kalkışanları devletimiz de milletimiz de affetmeyecektir.

Milyonlarca futbolseverin gol sevincini yaşamaktan imtina ettiği bir ortamda yapılan provokatif girişimler foseptik farelerinin çığlıkları olarak tarihe not düşülecektir. Milletimizin yaraları sarmak için büyük bir dayanışma içinde olmasından rahatsız olan lejyoner taraftar müsveddelerini şiddetle kınıyoruz. Karadeniz gençleri olarak her zaman Aziz Milletimizin ve Devletimizin yanındayız!

Milletimizin başı sağ olsun.”



 

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