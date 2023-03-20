Lale Orta canlı yayında açıklıyor

İşte Lale Orta'nın açıklamaları:

Öncelikle ben kamuoyunu bu kadar meşgul ettiğim için özür diliyorum. Gündemin en önüne oturmak hiç istemedim.

Bu konuyu duyduğumda Bükreş'teydim. UEFA'nın semineri vardı. UEFA'nın hakem kurulu başkanı ülkelere övgüyle benden bahsetti. Avrupa'nın tek kadın hakem kurulu başkanı dedi. TFF Başkanı ve üyeleri Türk kadınına önemli bir görev verdi.

Hiçbir programa hiçbir baskı yapmadım. Baskı ile sorun çözüleceğine inanmıyorum. Donk pozisyonundaki mesele sarı kart kırmızı kart meselesi değildi. Kramponun tendona bastığı için kırmızı kart olması gerektiği söylendi.

Uzak bir görüntüden kırmızı kart olması gerektiği yorumlanıyordu. Başka bir açıdan görüntü fark edince, bunun kamuoyu ile paylaşılmasını ve herkes tarafından gerçeğin bilinmesini istedim. Hiçbir kulübe manipülasyonum olamaz.

O pozisyonun o açıdan verilip yorum yapılmasının daha doğru olacağını düşündüm. Hiçbir programa kesinlikle baskı ve manipülasyon yapmadım. Ne bana, ne tarzıma, ne dürüstlüğüme yakışır. Herkes için adalet ve şeffaflık diyorum.

AYRINTILAR GELİYOR