Larkin ve Wilbekin krizinin perde arkası ortaya çıktı. Suçlu kim. Fatih Saboviç yazdı

Fatih Saboviç- YENİÇAĞ

Olimpiyat Ön Elemeleri kadrosuna davet edilmelerine rağmen A Milli Erkek Basketbol Takımı'na katılmayan Larkin ile Wilbekin'in başı çok ağrıyacak gibi gözüküyor.

Son olarak Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu, bu iki oyuncuya 5'er maçtan men cezası verdi. Ancak cezanın bununla da sınırlı olmadığı ve devşirme oyuncu olarak görev yapan iki ismin bu statüsünü kaybedeceği belirtildi.

TALİMAT NE DİYOR?

Basketbol Müsabaka Talimatı’nın 10. maddesinin 8. fırkasına göre doğumdan sonra Türk vatandaşlığına geçmiş ve büyükler kategorisinde milli takımlarda oynamış; dolayısıyla kulüplerinde Türk oyuncu statüsünde yer alan isimler milli müsabakaya katılmama nedeniyle Disiplin Kurulu tarafından cezalandırılmaları hâlinde bu hakkı kaybediyor.

Wilbekin ile Larkin'in Tahkim Kurulu'na giderek cezaya itiraz etme hakları bulunuyor. Ancak basketbol kulislerindeki görüşlere göre; ikilinin Tahkim Kurulu'na gitmesi de pek bir fayda göstermeyecek ve yerli statüsü özellikleri düşecek. Bu durumda Larkin Anadolu Efes'te, Wilbekin ise Fenerbahçe Beko'da yabancı statüsünde görev yapabilecek.

LARKIN KENDİSİ BİR AÇIKLAMA YAYINLADI

Shane Larkin, yaşanan negatif olaylar sonrasında bir açıklama yayınlayarak sakatlıkları olduğunu, bu durumun Türkiye A Milli Takımı doktorları tarafından da onaylandığın ve bu sebeple milli davete pozitif geri dönüş yapamadığını iletti. Larkin ayrıca geçmişteki turnuvalarda sakatlıklarına rağmen görev yaptığını ancak mevcut durumunun parkeye çıkmaya müsait olmadığını dile getirdi.

WILBEKIN ADINA FENERBAHÇE AÇIKLAMA YAPTI

Scottie Wilbekin cephesinde ise açıklamayı oyuncu değil, kulübü Fenerbahçe Beko gerçekleştirdi. Sarı lacivertli kulüp oyuncunun 2022-2023 sezonunda iki kez diz sakatlığı yaşadığı ve yaz döneminin tamamını tedavi olarak geçirmek durumunda olduğunu ifade etmişti.

İŞİN PERDE ARKASINDA NELER VAR?

Konunun perde arkasında, basketbol kulislerinde pek çok iddia konuşuluyor. İki oyuncunun da aslında sakatlık yaşamadığı yönündeki iddialar pek gerçeği yansıtmıyor. Fakat artık Larkin ile Wilbekin'in A Milli Takım'a olan motivasyonlarını ilk zamanki gibi taze tutmayıp yitirdikleri iddiası ağır basıyor. Bunun haricinde Türkiye basketbolunu yöneten kaynaklar tarafından da iki oyuncunun artık A Milli Takım çerçevesine alınmak istenmedikleri, yaşanan süreçlerin de bu durumun dışarıya yansımasına davetiye çıkardığı konuşuluyor.

BAŞKAN VE KOÇ AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Shane Larkin ve Scottie Wilbekin’in takıma katılmamaları üzerine Milli Takım Başantrenörü Ergin Ataman iki oyuncuya şu şekilde tepki göstermişti: "Larkin başta kampa katıldı ama sağlık kontrollerinin ardından dizinde ciddi bir kemik ödemi tespit edildi. Wilbekin ise tüm çağrılara rağmen milli takıma katılmayı reddetti. Yapacak bir şeyimiz yok, kimseyi boğazından tutup ‘Gel, Milli Takım'da oyna’ diyemeyiz."

"HER ŞEYİ KAMUOYU İLE PAYLAŞACAĞIM"

Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ise, iki oyuncunun takıma katılmama süreciyle ilgili olarak elemelerden sonra detaylı bir açıklama yapacağını söylemişti. Türkoğlu, "Biz TBF olarak bu arkadaşların milli takımda oynayabilmesi için bazı avantajlar veriyoruz ve bunun neticesinde de bu arkadaşların gelip Milli Takım'da oynaması gerekiyor ta ki sakatlanana kadar... 20 Ağustos’tan sonra her şeyi tüm açıklığıyla kamuoyuyla paylaşacağımdan kimsenin şüphesi olmasın" demişti.