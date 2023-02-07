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Leopard tanklar Ukrayna'ya ulaşmaya başladı

Savaşın devam ettiği Ukrayna'ya batılı devletlerin desteği devam ediyor. Birçok ülke tank yardımında bulunacağını belirtmişti. Bu kapsamda Kanada'nın yolladığı 2 adet leopard tipi tanlar Ukrayna'ya ulaştı.

Haber Giriş: 7 Şubat 2023 Salı - 10:14
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Leopardlar Ukrayna'ya ulaştı

Leopard tanklar Ukrayna'ya ulaşmaya başladı
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Kanada Savunma Bakanı Anita Anand, ilk Leopard 2 ana muhabere tankının Polonya’ya ulaştığını duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kanada Savunma Bakanı Anand, “Ukrayna'ya bağışladığımız ilk Kanada Leopard 2 ana muharebe tankı Polonya'ya ulaştı. Müttefiklerimizin yanı sıra yakında Ukrayna Silahlı Kuvvetlerini bu ekipmanın kullanımı konusunda eğiteceğiz. Kanada, Ukrayna’ya desteğe devam edecek” dedi.

LEOPARD TANKLARIN ÖZELLİKLERİ

-Namlusu ile birlikte toplam uzunluğu 9,97 metredir.

-Genişliği 3,75 metredir.

-Yüksekliği 2,76 metredir.

-V12 MTU MB873 K-501 Dizel bir motordan güç almakta olup 1479 beygirlik bir güce sahip bulunmaktadır.

-Ağır tanklardan bir tanesi olup ortalama ağırlığı 60 tondur.

-Azami hızı saatte 72 kilometredir.

-Toplam yapabileceği azami menzil kullanım, kullanıldığı yer ve bölgeye göre değişmekle birlikte ortalama olarak 450-460 kilometredir.

-Zırhı kompozit bir zırh olup 3.nesil zırhlardandır.

-Toplam mürettebat sayısı 4 kişidir.

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