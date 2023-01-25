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Almanya savaş makinesini Ukrayna gönderiyor. Bakalım Putin ne diyecek

Almanya'dan Rusya'yı kızdıracak hamle. Almanya hükümeti sözcüsü Steffen Hebestreit yaptığı açıklamada, ülkesinin Ukrayna'ya ilk adımda askeri stoklardan 14 Leopard 2 tankı sağlayacağını söyledi. Alman Hükümetinin bu kararının ardından gözler Rusya Devlet Başkanı Putin'e çevrildi

Haber Giriş: 25 Ocak 2023 Çarşamba - 16:08
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Bakalım Putin ne diyecek. Almanya savaş makinesini Ukrayna gönderiyor

Almanya savaş makinesini Ukrayna gönderiyor. Bakalım Putin ne diyecek
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Almanya, Ukrayna'ya Leopard 2 tankı göndermeye karar verdi. Bu karar Putin'i kızdıracak bir hamle olarak kayıtlara geçti. Alman Hükümeti Ukrayna'ya Leopard 2 tankı göndermeye karar verdi.  60 ton ağırlığında, yaklaşık 10 metre uzunluğunda olan Leopard 2, dünyanın en iyi muharebe tanklarından biri olarak kabul edilirken, Alman yapımı tanklar, Ukrayna'ya destek tartışmasının odak noktası haline geldi.

Afganistan ve Suriye'de kullanılan Leopard tanklarının yaklaşık üçte ikisi hala Avrupa'da bulunuyor. Leopard 2'nin bakım ve onarımının diğer tanklara göre kolay olduğu ifade ediliyor. En başarılı modern tasarıma sahip olan Leopard 2, Batı Almanya'da üretildiği 1979'dan beri hem ülke içinde hem de dışındaki birçok silahlı kuvvetin hizmetinde sayısız modernizasyondan geçti.

100 TANK GÖNDERİLECEĞİ ÖNE SÜRÜLÜYOR

Leopard 2 tanklarının Ukrayna'daki savaşta önemli bir etkiye sahip olması için yaklaşık 100 tanka ihtiyaç duyuluyor. Bunun için Avrupa ülkeleri tarafından Ukrayna'ya tedarik edilmek üzere bir tank havuzu oluşturulması gerekiyor. Dünya çapında 20 ülke, Almanya'da üretilen modern Leopard 2 tanklarına sahip. Satış sözleşmesine göre, Ukrayna'ya herhangi bir Leopard tank teslimatı için hangi ülke olursa olsun Alman hükümetinden onay alması gerekiyor.

Rusya-Ukrayna savaşının ardından silah alımlarını ve askeri hazırlıklarını agresif bir şekilde artıran Avrupa ülkeleri, böylelikle Ukrayna'ya Rusya'ya karşı direnişinde yardımcı olmayı amaçlıyor.

Avrupa Savunma Ajansı'na göre, kıtanın askeri harcamaları 2021'de önceki yıla göre yüzde 6 artışla 231 milyar dolara yükselerek art arda 7 yıl artış kaydetti.

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Görkem
25.01.2023 17:24
Deutschland soll nicht mischen ... (Almanya karismamali)  
 
Sedat
25.01.2023 16:59
Putin de atom bombası ile tehdit eder sanki atam bombası sadece kendisinde var hayt huyt yapar susar kalır.  
 
1950
25.01.2023 16:46
Putin’in yapacağı tek şey kalıyor, kitle imha silahı kullanmak  
 
TÜM YORUMLAR (6)
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