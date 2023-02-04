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Nükleer silah tartışmalarının gölgesinde 'Her türlü silahı kullanmaya hazırız' açıklaması

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitry Medvedev, Batılı ülkelerin Ukrayna'ya gönderdiği silahların bir etkisi olmayacağını öne sürdü. Medvedev ayrıca bir kez daha nükleer silah konusunda uyarıda bulundu.

Haber Giriş: 4 Şubat 2023 Cumartesi - 19:55
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Medvedev her türlü silahı kullanmaya hazırız uyarısı yaptı

Nükleer silah tartışmalarının gölgesinde 'Her türlü silahı kullanmaya hazırız' açıklaması
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Rusya Eski Devlet Başkanı Dmitry Medvedev, ABD'nin Ukrayna'ya gönderdiği gelişmiş silahlarının sadece Rusya'nın daha fazla misilleme saldırısını tetikleyeceğini söyledi ve "Kiev'in yönetimi altında kalan tüm Ukrayna yanacak" dedi.

Gazeteci Nadana Fridrikhson ile röportaj gerçekleştiren Medvedev, Fridrikhson'un uzun menzilli silahların Rusya'yı Kiev ile müzakereye zorlayabileceği sorusunda "Sonuç tam tersi olacaktır" diye yanıtladı.

Medvedev "Kendimize herhangi bir sınır koymuyoruz ve duruma göre tehditlerin doğası gereği, her türlü silahı kullanmaya hazırız.

Sizi temin ederim ki cevap hızlı, sert ve ikna edici olacaktır" diye ekledi.

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Gurbetçi
4.02.2023 20:36
Boş tehditler Rusya atom atınca sanki diğerleri taş atacak kendi idamını yazmış olur. Ne dünya kalır ne Rusya nede Türkiye. 100 binlerce yıl gerekir dünyanın temizlenmesi için o zamanda insan kalmaz.  
 
Boş işler
4.02.2023 20:35
Kainatta toz zerreciği bile değiliz uğraştığımız şeylere bak.  
 
Sedat
4.02.2023 20:33
Nükleer silah kullanamaz hele de avrupaya kullanmaya kalkarsa rusya haritadan silinir.  
 
TÜM YORUMLAR (8)
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