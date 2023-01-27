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Fenerbahçe'den köstebek yalanlaması

Fenerbahçe Sabah gazetesi yazarı Levent Tüzemen'in köstebek iddialarıyla ilgili açıklama yaptı.

Haber Giriş: 27 Ocak 2023 Cuma - 15:32
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Levent Tüzemen yalanlaması: Fenerbahçe açıkladı

Fenerbahçe'den köstebek yalanlaması
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Sarı - Lacivertli kulüp iddiaların tümünü yalanladı.

Fenerbahçe'den yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"26 Ocak 2023 tarihinde, Levent Tüzemen imzasıyla ‘derin kulis’ tanımlamasıyla yayınlanan haberde, Başkanımız Ali Koç’un isminin geçtiği bir iddia ortaya atılmıştır.
İlgili basın mensubu ile kontağa geçilerek haberde yer alan iddianın gerçek dışı olduğu, Başkanımızın kesinlikle hiç kimseyle böyle bir diyaloğunun olmadığı bilgisi aktarılmış; bir taraf olarak konumlandırıldığımız, bir kurgunun parçasıymış gibi yansıtılan bu habere dair doğruların, tarafsız ve etik yayıncılık gereği yine haberin sahibi olan şahıs tarafından kamuoyu ile paylaşılması talebimiz kendisine iletilmiştir.
Haberde imzası bulunan şahıs tarafından kamuoyu ile paylaşılmayan bu bilgilendirmemizi tüm kamuoyunun bilgisine sunuyor; ilgili haberin tamamen gerçek dışı bir manipülasyon olduğunu bir kez daha vurguluyoruz.
Konuyla ilgili tarafımızdan ayrıca tekzip talebinde bulunulacağını da belirtmek istiyoruz."

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