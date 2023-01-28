Jesus'tan flaş karar

Fenerbahçe, yarın akşam sahamızda Kasımpaşa ile oynayacağı 21. hafta maçının hazırlıklarını akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.



Teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen idman salonda yapılan core çalışmasıyla başladı.

Ardından sahaya geçen oyuncular koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin devamında 2 gruba ayrılarak, 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptılar. Çabukluk hareketleriyle süren antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla da tamamladı.



Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, tesislerde kampa girdi.

Teknik direktör Jesus'un sahaya süreceği 11'i de belirlediği öğrenildi. Buna göre Fenerbahçe Kasımpaşa karşısına şu şekilde çıkacak:

Altay, Ferdi, Samet, Szalai, Lincoln, Arao, İrfan, Zajc, Emre, Valencia, Batshuayi