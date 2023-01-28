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Jesus'tan flaş karar

Fenerbahçe Kasımpaşa maçının hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Jorge Jesus'un sahaya süreceği 11'i belirlediği ortaya çıktı.

Haber Giriş: 28 Ocak 2023 Cumartesi - 20:39
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Fenerbahçe kampa girdi

Jesus'tan flaş karar
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Fenerbahçe, yarın akşam sahamızda Kasımpaşa ile oynayacağı 21. hafta maçının hazırlıklarını akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.
 
Teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen idman salonda yapılan core çalışmasıyla başladı. 

Ardından sahaya geçen oyuncular koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin devamında 2 gruba ayrılarak, 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptılar. Çabukluk hareketleriyle süren antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla da tamamladı.
 
Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, tesislerde kampa girdi.

Teknik direktör Jesus'un sahaya süreceği 11'i de belirlediği öğrenildi. Buna göre Fenerbahçe Kasımpaşa karşısına şu şekilde çıkacak:

Altay, Ferdi, Samet, Szalai, Lincoln, Arao, İrfan, Zajc, Emre, Valencia, Batshuayi

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Misafir
28.01.2023 21:09
Arda yı aman oynatma,yönetim bu işe el atsın yazık günah ferdiden sonra banko oynaması gerken kişidir  
 
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