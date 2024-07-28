LGBT propagandasına isyan sonrası geri adım attılar. Olimpiyatların açılışı ‘rezalet’ olarak nitelenmişti

Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenen Olimpiyat oyunlarının açılış töreni büyük tartışmalara neden oldu. Olimpiyat tarihinde ilk kez bir açılış töreni tüm kenti kapsayacak şekilde hazırlanırken, törenin konseptinin Fransa’nın kuruluş ilkeleri olan ‘Özgürlük’, ‘Eşitlik’ ve ‘Kardeşlik’ ilkeleri üzerinden oluşturulması dikkat çekti. Törenin en büyük tepki çeken unsuru ise törenin ‘Festival’ başlığındaki görüntüler oldu. Podyum gibi yapılan alanda dans edenlerin LGBTQ bireyler gibi giyinmeleri ve Leonardo da Vinci’nin ünlü resmi “İsa’nın Son Akşam Yemeği’nde” olduğu gibi masanın etrafında olmaları büyük tepki çekti.

FRANSIZ DİN ADAMLARI DA TEPKİ GÖSTERDİ

Ayrıca Yunan mitolojosinde ‘Şarap ve eğlence tanrısı’ olarak bilinen Dionysos’un tasvir ediliş şekli ve Sen Nehri üzerinde yapay bir atla gelen kişinin görüntüsü de tepki çeken unsurlar arasında yer aldı. Söz konusu görüntülerin Hristiyan karşıtı olduğu savunuldu. Hatta görüntülere Fransız Katolik Kilisesi de tepki gösterdi.

Törende yaşananlar sosyal medyada gündem olmaya devam ederken Fransızlar ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi tepkilerin odağına yerleşti.

YOUTUBE HESABINDAN KALDIRDILAR

Açılış töreni büyük tepki çekmeye devam ederken yaşanan bir gelişme dikkat çekti. Olimpiyat oyunların resmi YouTube hesabı, açılış töreninin özet görüntülerini hesabından kaldırdı. Buna rağmen Londra’daki olimpiyat oyunlarının açılış töreninin tamamı YouTube hesabında bulunmaya devam ediyor.

Görüntülerin YouTube’dan kaldırılması sosyal medyada çok sayıda paylaşım yapılmasına neden oldu.