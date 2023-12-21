Liçi nelere iyi gelir

Liçi meyvesi tatlı ve hafif bir lezzette. Kırmızı renkli dış kabuğu tüketilmiyor. Orta kısmı lezzetli şeffaf bir meyve. Tadı üzüm ile gül suyu karışımında...

Liçi meyvesinin ağacı dört mevsim yeşil oluyor. Özellikle Hindistan, Çin, Endonezya ve Filipinler’de görülüyor. Liçi meyvesini Türkiye’de bulmak biraz güç. Konserve olarak bazı marketlerde satılıyor ama tazesi kadar makbul değil. Ve işte yararları:

İdrar söktürücü.

Zindelik veriyor.



Ağrı kesici.



Kan şekerini düşürdüğü için diyabetli kişilerin tüketmemesi öneriliyor.