En güçlü hücre yenileyici besin yaşlanmayı önlüyor

Üzüm, kanser hastalıklarının riskini azaltıyor. Peki, üzümün en güçlü hücre yenileyici olduğunun ayrıntılarını da öğrenmek ister misiniz? İşte ayrıntılar...

Tüm sebze ve meyveler arasında en güçlü antioksidan üzüm. Erken yaşlanmanın önüne geçiyor.

Kanser hastalıklarının riskini azaltarak şif dağıtıyor.

Hastalıkların önünü kesen antioksidan bakımından üzüm tam anlamıyla mucizevi bir besin. Vücuda hasar veren serbest radikallerle savaşıyor. Hasar görmüş hücreleri koruma altına alıyor. Özellikle beyaz üzüm bu konuda en güçlü antioksidandır.

İçeriğinde 15 antioksidan özellikli etkin madde bulunuyor. Beyaz üzüm özellikle yaz aylarında yemeklerden on beş dakika sonra düzenli yenmeli.



Beyaz üzüm gün içindeki yorgunluğu alıyor.

Stresi azaltıyor. Gerginliği alıyor.

Vücudu diri tutuyor.

Vücutta enerji kalkanı oluşturuyor.

Ancak şeker hastalarının üzüm kullanırken mutlaka hekimlerine danışmaları gerekiyor...