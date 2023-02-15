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Deprem sonrası 130 futbolcu serbest kaldı

Deprem nedeniyle toplam 9 takım liglerden çekildi. Şimdiden 130 futbolcu kulüplerinden serbest kaldı. Sadece Süper Lig'den 17 oyuncu boşta!

Haber Giriş: 15 Şubat 2023 Çarşamba - 20:16
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Liglerde 130 futbolcu serbest kaldı

Deprem sonrası 130 futbolcu serbest kaldı
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Süper Lig'den Hatayspor ve Gaziantep FK, TFF 1. Lig'den Yeni Malatyaspor ve Adanaspor, TFF 2. Lig'den Adıyaman FK ve Diyarbekirspor, TFF 3. Lig'den ise Kahramanmaraşspor, Niğde Anadolu FK ve Malatya Arguvanspor, ligden çekildi. Bu takımlarda bulunan toplam 254 futbolcudan sözleşmesi haziranda bitecek olan 130 futbolcu ise serbest kalmış oldu. Oyuncular sözleşme bitiş tarihini beklemeden başka bir takıma imza atabilecek.

17 FUTBOLCU SÜPER LİG'DEN

Serbest kalan oyuncuların 17 tanesi, Süper Lig ekiplerinden Hatayspor ve Gaziantep'te forma giyiyordu. Hatay ekibinin 29 kişilik kadrosunda bulunan 8 futbolcu, G.Antep'in ise 26 kişilik takımında 9 futbolcu, serbest kaldı. Hatay'da; Boudjemaa, Dudziak, Ayoub El Kaabi ve Kévin Soni gibi önemli isimler de takımdan ayrıldı. Gaziantep'te ise Angelo Sagal, S.Prag'dan kiralık olarak transfer edilen Hanousek ve Trabzon'dan geçici transfer edilen Abdulkadir Parmak gibi isimlerden bazıları eski takımlarına dönerken bazı oyuncular da kendilerine kulüp arayacak.

TALEPLER ARTTI

TFF yaptığı açıklamada, diğer takımların bu kulüplerden yabancı oyuncu alması halinde, belirlenen yabancı futbolcu sayılarına ek olarak A takım listesine bu şartlara uygun en fazla iki futbolcu yazabileceğini duyurdu. Bu futbolculardan bir tanesi saha içinde diğeri ise yedek kulübesinde yer alabilecek. Süper Lig'de mücadele eden Gaziantep FK ile Hatayspor'un kadrosunda yer alan bazı isimlere talipler var. Bu konudaki son karar transfer süreci bitene kadar değerlendirilecek. Yabancı futbolcuların birçoğu ise Süper Lig'deki diğer takımlara gitmeye sıcak bakarken sözleşmesi haziranda biten bazı futbolcular ülkelerine döndü.

 

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