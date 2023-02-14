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Süper Lig fikstürünü TFF belirledi. Kulüplerden ortak karar

Kahramanmaraş merkezli depremin ardından TFF ligden çekilen takımların talepleri kabul ederken gözler yeni fiksürde. TFF yönetimi, Süper Lig’in 24. hafta fikstürünü belirledi.

Haber Giriş: 14 Şubat 2023 Salı - 10:23
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Süper lig fikstür belli oldu

Süper Lig fikstürünü TFF belirledi. Kulüplerden ortak karar
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Depremin vurduğu kulüpler birer birer ligden çekilirken geçen hafta hafta Süper Lig, 1. Lig, 2. ve 3. Lig kulüp temsilcileriyle biraraya gelip, görüş ve önerileri dinleyen TFF yönetimi önemli kararlar almaya devam ediyor.
Süper Lig’den Hatay ve Gaziantep’in yanı sıra alt liglerdeki bazı takımların çekilme taleplerini onaylayan Mehmet Büyükekşi ve ekibi, sezonun geri kalan kısmını organize etmeye başladı.

DEVLER BİRLİK OLDU

Türk sporunun devleri, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor diğer kulüpler gibi felaketin yaşanmasının hemen ardından harekete geçti. Afetzedelere yardım elini uzatmak için adeta seferber olundu. Yeri geldi, ezeli rakipler deprem bölgesine en iyi şekilde destek olmak için ortak hareket etti.
Fanatik'in haberine göre Türk sporunun 4 devi, afetzedeler için ortak bir projeyi daha hayata geçirmek için kolları sıvadı.

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor, Kulüpler Birliği toplantısında ortak bir forma tasarlayıp satışa sunma planını masaya yatırdı. Bu özel formadan elde edilecek tüm gelirin, depremden etkilenen vatandaşlarımız için kullanılacağı belirtildi.

MAÇ PLANLAMASI YAPILDI
Maç planlama departmanının hazırladığı programları inceleyen TFF yönetimi, ilk tarih olarak 28 Şubat Salı gününü takvime aldı. Bu tarihte, 6 Şubat’ta ertelenen Fenerbahçe - Konyaspor, Ümraniyespor - Adana Demirspor ve Giresunspor - Kayserispor maçlarının oynatılması planlanıyor. Bugün oynanması gereken ancak ikinci kez ertelenen Beşiktaş-Antalyaspor maçının da aynı güne dahil edilmesi bekleniyor.

EN KRİTİK OHAL BÖLGESİ
TFF yönetimi Süper Lig’in 24. haftasını da planlamış durumda. 3-4-5-6 Mart periyodunda oynatılması planlanan maçlar için henüz resmi duyuru yapılmadı. Yaşanan büyük afet nedeniyle başta kolluk kuvvetleri olmak üzere tüm resmi kurumlarla da iletişim sürüyor. Deprem coğrafyasındaki 10 ilde OHAL ilan edilmiş olması, güvenlik, ulaşım, sağlık hizmetleri nedeniyle birçok kuruma yük bindirmiş durumda.

TFF yönetimi, Süper Lig ve alt liglerdeki maçları oynatırken, ilgili kurumlara ekstra mesai yaratmamak adına hassasiyet gösteriyor. Görüşmelerin olumlu sonuçlanması durumunda, 24. hafta maç programının birkaç gün içinde açıklanması planlanıyor.

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