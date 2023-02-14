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TFF açıkladı. Amatör futbolcu transfer dönemi uzatıldı

Türkiye Futbol Federasyonu, Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem faciası nedeniyle, 2022-2023 sezonu amatör futbolcu ikinci transfer ve tescil döneminin 24 Mart'a kadar uzatıldığını açıkladı.

Haber Giriş: 14 Şubat 2023 Salı - 21:45
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Amatör futbolcu transfer dönemi uzatıldı

TFF açıkladı. Amatör futbolcu transfer dönemi uzatıldı
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TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

2022-2023 Sezonu Amatör Futbolcu 2. Transfer Ve Tescil Dönemi'nin 15 Şubat 2023 Çarşamba günü sona ereceği bilinmektedir.

Bilindiği üzere, ülkemizde meydana gelen deprem felaketi sonrasında oluşan 7 günlük milli yas ilan edilmesi, Bölgesel Amatör Lig ile Yerel Amatör müsabakalarında çok sayıda kaydırma ve erteleme olması ve adı geçen liglerde sezon başında ilan edilen müsabaka bitirme tarihlerinde gecikmeler olacağı dikkate alınarak, Amatör Futbolcu 2. Transfer ve Tescil Dönemi 24 Mart 2023 Cuma günü mesai bitimine kadar uzatılmıştır.

Not: FIFA'nın kuralları uyarınca, 2022-2023 Futbol sezonunda Uluslararası (Yurtdışı) Amatör Futbolcu 2. Transfer ve Tescil Dönemi son tarihi 15.02.2023 Çarşamba (yarın) günü itibari ile sonlandırılacaktır.

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