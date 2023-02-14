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Depremden etkilenmeyen Sivas Belediyespor ligden çekilmek istiyor

Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerden büyük ölçüde etkilenen 10 ilin arasında Sivas bulunmuyor. Ancak TFF 2. Lig takımlarından Sivas Belediyespor, yaşanan depremleri bahane göstererek ligden çekilmek için TFF’ye başvurdu.

Haber Giriş: 14 Şubat 2023 Salı - 11:29
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Sivas Belediyespor ligden çekilmek istiyor

Depremden etkilenmeyen Sivas Belediyespor ligden çekilmek istiyor
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Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem felaketinin ardından bölgede bulunan futbol kulüplerinden ligden çekilenler oldu. TFF ise, geçtiğimiz günlerde ligden çekilmek isteyen takımların başvurularını kabul etti.
Alınan bilgiye göre Sivas Belediyespor Kulübü yönetimi de, yaşanan deprem, ekonomik sıkıntı ve birçok futbolcusunun ailesinin yanına gitmesini sebep göstererek ligin kalan bölümü için hakları saklı kalmak kaydıyla lige devam etmeyeceklerini TFF'ye bildirdiler. Son kararı ise federasyon verecek.
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta yer alan Sivas Belediyespor çıktığı 22 maçta aldığı 1 galibiyet, 8 beraberlik ve 13 mağlubiyet aldı. Yeşil-beyazlılar ligde 11 puanla 19. sırada yer alıyor.

Son kararı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) verecek.

HENBOL TAKIMI İÇİN DE ÇEKİLME TALEBİ VERDİLER

Öte yandan Türkiye Kadınlar Hentbol 1. Lig A Grubunda lider durumda bulunan Sivas Belediyespor Kadın Hentbol Takımı da bulunduğu ligden çekilmek için federasyona yazı gönderdi.

HANGİ TAKIMLAR LİGDEN ÇEKİLDİ?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen kulüplerin liglerden çekilme talebini kabul etti. Hatayspor, Gaziantep FK, Yeni Malatyaspor, Adanaspor, Diyarbekirspor ve Kahramanmaraşspor liglerden çekildi.

TAKIMLAR LİGDEN ÇEKİLİNCE NE OLUR?

Yönetim Kurulu, liglerden çekilen takımların kalan müsabakalarda hükmen yenik (3-0) sayılmasına ve rakip takımların (3-0) galip sayılmasına karar verdi. Ligden çekilecek takımlar, 2023-2024 futbol sezonunda, 2022-2023 sezonunda bulundukları liglerde sportif faaliyetlerine devam edecek. Takımlara sezonun kalan kısmına ait TFF nezdinde doğan garanti alacakları ödenecek.


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