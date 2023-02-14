TFF Başkanı Büyükekşi ligden çekilmesi onaylanan takımları açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde gerçekleşen TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig Kulüpler Birliği toplantısının ardından TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği Başkanı Hasan Gökçe basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig takımlarıyla ilgili toplantıların ardından bugün de TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig ekipleri için toplandıklarını söyleyen Büyükekşi, "Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı ve 1. Lig Kulüpler Birliği’yle yaptığımız toplantıda 3-4 Mart tarihleri arasında ligleri başlatma kararı almıştık. Bugün de aynı şekilde 2. ve 3. liglerin, 3-4 ya da 4-5 Mart tarihleri arasında başlamasında mutabık kaldık. Ligden çekilmek isteyen kulüplerimiz var. 2. Lig Kırmızı Grup’ta Adıyaman FK ve Diyarbekirspor ligden çekildi. İskenderunspor’un herhangi bir talebi olmadı. 2. Lig Beyaz Grup'tan Şanlıurfaspor ve Amed Sportif Faaliyetler lige devam edecekler." ifadelerini kullandı.

TFF 3. Lig'de de sezonun kalanında Yardımcıoğlu Sigorta Kahramanmaraş, Malatya Arguvanspor ve Osmaniyespor'un mücadele etmeyeceğini sözlerine ekleyen Büyükekşi, şunları söyledi:

"Ligden çekilen takımlar, hakları baki olmak üzere önümüzdeki sezon liglerinde devam edecekler. Herhangi bir küme düşme olmayacak. Önümüzdeki yönetim kurulu toplantımızda takımların küme düşme sayısını belirleyeceğiz. Kulüplerimizden devam etmek isteyip binaları yıkılan kulüpler var. İskenderunspor bu durumda.

1 futbolcusu, 2 yardımcı hocası vefat etmiş. Şanlıurfaspor lige devam etmek istedi. Amedsportif, Karaköprü Belediyespor ve Şanlıurfaspor’un depremde herhangi bir büyük sıkıntıları yok. Ama belli bir süre maçları başka şehirde oynama talepleri var. Bunu değerlendireceğiz. Bu takımlarımızın Antalya’da kamp yapma talepleri var. Elimizden geleni yapacağız. Bu şartlar altında hedefimiz liglerin en isabetli sürede bitirilmesi. Haziran ayının başına kadar bu ligleri bitirmek istiyoruz."

''DEVLETİMİZ 10 İLDE OHAL İLAN ETTİ. BU İLLERDEN GELEN TALEPLERİ OLUMLU KARŞILADIK''

OHAL ilan edilen bölgelerin dışında kalan ekiplerden Niğde Anadolu FK, Sivas Belediyespor ve Tarsus İdman Yurdu'nun da ligden çekilme talepleri olduğunu dile getiren TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, bu takımların taleplerini olumlu karşılamadıklarını ve reddettiklerini ifade etti.

Takımlarla ilgili alınacak kararları daha önce kamuoyuna açıkladıklarını da sözlerine ekleyen Mehmet Büyükekşi, şunları söyledi:

"Aldığımız bir karar var. Devletimiz 10 ilde OHAL uygulaması ilan etti. Bu illerden gelen talepleri olumlu karşıladık. Bunun dışındaki taleplere karşı Kulüpler Birliği de aynı görüşü paylaşıyor. Liglerin son sıralarında yer alan kulüpler ve taleplerini reddettik. Bu şekildeki bir uygulama, birçok kulübü farklı düşünmeye sevk eder.

Depremden zarar gören takımlarımıza bu imkanı verdik. Uygulama aynı olacak. Bu zamana kadar oynanan maçlar geçerli, aldıkları puanlar geçerli olacak. Bundan sonraki maçlarda 3-0 hükmen mağlup olacaklar ve küme düşmeyecekler. Kulüplerimiz ligden çekilmemiş gibi, bu zamana kadar alacakları parayı aldılar ve bundan sonra da alacaklar."

''TRANSFERİN 5 MART'A UZATILMASIYLA İLGİLİ FIFA'YA YAZI YAZDIK''

Transfer konusunda FIFA'dan 10 günlük ek izin aldıklarını ve bu iznin de önümüzdeki günlerde biteceğini hatırlatan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, ek olarak FIFA'ya transfer süresinin 5 Mart'a kadar uzatılması konusunda yazı yazdıklarını ve cevap beklediklerini belirtti.

Ligde 2 takım çalıştıran teknik adamların, 3. bir takımı çalıştıramadığı kuralını, federasyon yetkisini kullanarak değiştireceklerini de ifade eden Mehmet Büyükekşi, "Kulüplerin çekilme kararları sonrasında teknik adamlar bir başka takım çalıştırabilecekler, bunun kararını alıyoruz. Futbolcularla ilgili yetki de FIFA’da. Eğer 2 kulüpte oynadıysa, ligden çekilen kulüplerde oynadığı için 3. bir transfer izni istiyoruz." şeklinde sözlerini tamamladı.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin ardından konuşan 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği Başkanı Hasan Gökçe, federasyonun ilk günden itibaren kulüplere nasıl yardımcı olunacağını düşündüğünü belirterek, TFF yönetimine teşekkür etti.