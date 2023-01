Limon en çok bu hastalıklara iyi geliyor

Çaya, çorbaya sıktığımız limonun faydalarını okuduğunuzda hak vereceksiniz. İşte limonun inanılması güç faydaları ve hangi hastalıkları engellediği…

Limon, bağışıklık sistemini güçlendirmesi, zayıflamaya yardımcı olması, yorgunluğu gidermesi gibi birçok özelliği ile sağlımıza çok faydalı. Limon, doğal bir antibiyotik. Soğuk algınlığı, nezle, grip gibi hastalıklarda limonun faydalarından bolca yararlanırız. Fakat limonun faydaları bununla sınırlı değil.





İçerdiği mineraller, vitaminler ve kimyasallarla birçok hastalığa iyi gelmekte. Anti-kanserojen olan limon, cilde, saçlara, mide rahatsızlıklarına, kabızlığa ve boğaz enfeksiyonlarında doğal ilaç etkisiz yapar.

Turunçgiller ailesinin bir üyesi olan limonun kökeni tam olarak bilinmemektedir. Anavatanı olarak Doğu Himalaya olduğunu söylenen limon, ılıman iklime sahip ülkelerde rahatlıkla yetişebilmekte.

Kışın yapraklarını dökmeyen, küçük boydaki ağaçları ile ülkemizde de çok sevilen limon, özellikle Ege ve Akdeniz bölgesinde nerdeyse her evin bahçesinde bulunmaktadır. Limonu daha çok suyu için çay, çorba, salata gibi yemeklerimizde kullanıyoruz. Ayrıca kabuğunun da yemeklere ve tatlılara tat vermesi için kullandığı görülür. Peki limonun içeriğinde neler vardır?



LİMONUN BESİN DEĞERİ NEDİR?



Limon, yüksek miktarda C vitamini, potasyum, magnezyum, folik asit ve lif içerir. Diğer turunçgiller gibi limon da güçlü bir antioksidan olan flavonoid içerir. Flavonoid ise, bitkisel kökenli olup sitrin, bioflavonoid ve P vitamini olarak adlandırılan, bitkilere sarı, turuncu, kırmızı gibi renkleri veren ve insan vücudunda antioksidan işlevini yürüten bitkisel besin maddesi grubunun genel adıdır. Bu önemli madde hücre yenilenmesi, damar sağlığını koruması ve kanser hücrelerinin oluşumunu önleme gibi özellikleri vardır. Orta boy bir adet limonun içeriği şöyle;



Karbonhidrat (g) 8.73 Protein (g) 0.44 Yağ (g) 0.36 Lif (g) 1.41 Kolesterol (mg) 0 Sodyum (mg) 3 Potasyum (mg) 157 Kalsiyum (mg) 34 Vitamin A (iu) 3 Vitamin C (mg) 44.1 Demir 0.11

LİMONUN FAYDALARI NELER?



Limonun faydaları olarak aklımıza ilk olarak soğuk algınlığı, grip, nezle gibi hastalıklara iyi gelmesi gelir. Bunların dışında limonun birçok faydası vardır. Ve bu faydalarını okuyunca limonun hayatınızdaki önemi daha çok artacaktır. Bağışıklık sistemini güçlendiren limon, kabızlığı giderir, karaciğeri temizler, tansiyonu dengeler, saç bakımı yapar, romatizmaya iyi gelir, toksin atımı sağlar, kalbi ve damarı korur, stresi azaltır, tırnakları güçlendirir, gözleri güçlendirir, ağız ve diş bakımı yapar, kansere karşı koruma sağlar, kaşıntıya iyi gelir, susuzluk ve ishale iyi gelir, kemik erimesini önler ve cildi besler.



Limonun belli başlı yararları ise şöyle sıralanmaktadır:



BURUN KANAMASINI DURDURUR

Limon, antiseptik olması ve kolajen içermesi nedeniyle olası iç kanamaların önüne geçilmiş olunur. İç kanamalara engel olan limonu, burun kanamasını durdurmak için de kullanabilirsiniz. Bir pamuğa sıkacağınız birkaç damla limon ile burnunuza yapacağınız baskı sonucunda kanamayı durdurabilirsiniz.

KİLO VERMENİZE YARDIMCI OLUR Limon, yapısı ve içeriği nedeniyle düzenli kullanımında kilo vermenize yardımcı olur. Bu konuda tavsiye edilen tüketim şekli ise sabahları aç karnına, ılık su içine yarım limon ve isteğinize bağlı olarak bal ilavesi ile oluşacak karışımı içmek. Lifli yapısı ile sizi tok tutacak olan limon, gün içinde zinde olmanızı da sağlamış olur.

NEFES AÇAR C vitamini içermesi nedeniyle limon, tüm solunum sorunları için doğal bir ilaç gibidir. Astım hastalığı sırasında atakların azalması, rahat ve acısız nefes almanıza yardımcı olur. Düzenli tüketimi ile limon, solunum sorunlarını önler, hastalığın iyileşme süresini hızlandırır.

KANI SAFLAŞTIRIR Limonun içeriği, kanın saflaşmasını sağlamaktadır. Limonun bu faydası, kolera, sıtma gibi hastalıklar ile savaşarak vücuttan uzak tutması ya da uzaklaştırması şeklinde görülür. Düzenli limon tüketimi sayesinde bu hastalıklara karşı vücudu koruma altına almış olursunuz.

ROMATİZMAYI ÖNLER Limon, diüretik olması nedeniyle romatizma oluşumunu önlemektedir. İdrar söktürücü olan limon, bu sayede toksinlerin ve zararlı maddelerin vücuttan atımını sağlamış olur. Bu sayede romatizma oluşmasının önüne geçilmiş olur.

YÜKSEK TANSİYONU DÜŞÜRÜR Limon, yüksek tansiyonun düşmesini ve normale dönmesini sağlamaktadır. Bunu ise içeriğindeki potasyum minerali ile sağlar. Yüksek kan basıncı sonucu oluşan yüksek tansiyon sırasında limon ve limon suyu kullanımı tavsiye edilir.

VÜCUDUN DİRENCİNİ ARTIRIR Limon, içeriğindeki zengin C vitamini, mineraller ve antioksidanlar ile vücut direncimizin artmasını sağlar. Böylece dışarıdan gelecek her türlü hastalığa, zararlı maddelere karşı güçlü bir bariyer sağlamış olur. Aynı zamanda hastalık sırasında mücadele gücünün artmasına ve iyileşme süresinin kısalmasına neden olur. C vitamini, vücudu güçlendirmesi yanında dinlendirerek sakinleşmesini de sağlar.

ENFEKSİYONLAR İLE SAVAŞIR Kış aylarında yaşanan ve özellikle boğazda görülen enfeksiyonlar için limon faydalı bir çözümdür. Bu dönemlerde düzenli limon tüketimi, bu hastalıkların önüne geçilmektedir. Limonun anti-bakteriyel özelliği ise sizleri enfeksiyonlardan koruyacaktır. Bunun için, limon, limon suyu veya limonlu su tüketimini dozunda tüketmeniz gerekir.

AYAKLARIN RAHATLAMASINI SAĞLAR Gün boyu üzerinde durduğumuz ve tüm yükümüzü çeken ayaklar için limonun kullanımı çok faydalıdır. Aromatik ve antiseptik özelliğiyle limonun ayaklarınız rahatlatmasını ve gevşetmesini sağlamak için ısıtılan bir kap su içine limon suyu eklemeniz ve bu su içinde ayaklarını bir süre bırakmanız gerekir. Bu şekilde ayakların rahatlaması ve kasların gevşemesi sağlanır.



SİNDİRİMİ RAHATLATIR, HAZMI KOLAYLAŞTIRIR

Limon, sindirim sistemini düzenlemesi özelliği ile günlük düzenli tüketimi ile hazımsızlık ve kabızlık sorunlarını gidermektedir. Bu özelliğinden faydalanmak, sindirim sorunlarından kurtulmak için yemeklerinize en az birkaç damla limon damlatmak, yemek sonrasında limonlu soda içmek gerekir.

YÜKSEK ATEŞİ DÜŞÜRÜR

Limonun en çok kullanım alanı soğuk algınlığı nedeniyle oluşan grip, nezle gibi rahatsızlıklardır. Bu hastalıklara iyi gelen ve doğal bir çözüm olan limon, vücudun kaybettiği sıvıyı sağlaması nedeniyle de önemlidir. Soğuk algınlığı sorunlarında terleme sonrasında içilen limon suyu, yüksek ateşin düşmesine yardımcı olacaktır.

DİŞ AĞRISINI GİDERİR

Limon ve limon suyu, diş sağlığı için önemli bir yardımcıdır. Diş ağrısı sırasında ağrılı kısma uygulanan limon suyu ile ağrının giderek hafiflediğini görebilirsiniz. Limon, dişlerin daha beyaz görünmesi de sağlar. Bunun için diş fırçasına birkaç damla limon sıkarak fırçalamanız gerekir. Dişlerinizin beyazlaması için kabartma tozu ve limon suyu karışımı ile dişlerinizi fırçalamanız yeterli olacaktır. Çay, kahve lekeleri için bu kür sayesinde dişlerinizin beyazlamasına şahit olacaksınız.

SAÇLARI GÜÇLENDİRİR

Limonun saçlara olan faydası, yapılan bazı araştırmalar sonucunda ortaya çıkarılmıştır. Saç derisine uygulanan limon suyu ile saçlarınızdaki kepek oluşumunun önüne geçebilirsiniz. Bu sayede saçları güçlendiren limon, saç dökülmesine engel olur. Limon suyunun doğrudan saçlara uygulanması ile daha dolgun ve güçlü görünüme kavuşabilirsiniz.

CİLT BAKIMI YAPAR

Limonun antiseptik özelliği bulunmaktadır. Bu özelliği ile limon, cildi korur ve güzelleştirir. Limon ile sivilceler ve akneler nedeniyle oluşan cilt lekelerini ve güneş lekelerini yok edebilirsiniz. Bunun için limon, su ve bal üçlüsü ile yapacağınız bir karışımı sorunlu bölgeye sürmeniz yeterli olacaktır. Diğer yandan arı sokması ve yaşlanma nedeniyle oluşan cilt sorunların da limon kullanabilirsiniz. Limon içindeki antioksidan nedeniyle cildin yaşlanması yavaşlar.