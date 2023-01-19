Limonlu su tüketimi vücuttan toksinleri atarak antioksidan etki göstermektedir. Uzmanlar limonlu su tüketiminin başta C vitamini olmak üzere pek çok konuda fayda sağlayacağına işaret ediyor. Peki, Limon suyunun faydaları neler? Limon suyu tansiyonu düşürür mü?

Limonlu su C vitamini bakımından zengin olmasıyla biliniyor. Güne limonlu su içerek başlamak çok sık tercih edilen bir rutin olduğundan vücuttan toksinlerin atılmasına yardımcı olur. Peki, Limon suyunun faydaları neler? Limonlu su zayıflatır mı?

LİMON SUYUNUN BESİN DEĞERİ NEDİR?

50 gram kadar bir limondan çıkan suyun kalori değeri 12 kcal kadardır. 0,2 gram lif içeren limon suyu 1,13 gram meyve şekeri içerir. Protein miktarı 0,18 gram olan limon suyu 58 mg potasyum içerir.

LİMON SUYU FAYDALARI NELER?

-Limonlu su tüketiminin pek çok faydası bulunmaktadır.

-Limonlu su ağız içinde meydana gelen bakterileri temizler.

-Limonlu su tüketimi karaciğer fonksiyonlarını düzenler.

-Limon suyu metabolizmayı geçici olarak hızlandırarak kalori yakmaya yardımcı olur. Bu yöntem kilo vermenizi destekleyebilir.

-Limon suyu vücudu toksinlerden arındırmaya yardımcı olur.

-Limon suyu içmek tansiyonu düşürmeyi sağlar.

-Limon suyu göz sağlığını korur.

-Limon suyu saçların güçlenmesini sağlar.

-Limon suyu kalp hastalıklarını engeller.

-Limon suyu solunum yolu hastalıklarını iyileştirir.

LİMON SUYU TANSİYONU DÜŞÜRÜR MÜ?

Genel olarak limon suyunun tansiyonu düşürdüğü söylenir. Ancak limonun yüksek tansiyona direkt bir etkisi yoktur.

Limon suyu damarların tıkanmasına sebebiyet veren bazı maddelerin vücuttan atılmasına yardımcı olabilir. Bunun için bir bardak suya yarım limon sıkılabilir.