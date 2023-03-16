LinkedIn’de yapay zeka dönemi. İşte gelen özellik

Donanımhaber’de yer alan bilgilere göre, LinkedIn, yapay zekâ trenine binenlerden birisi oldu. LinkedIn,hizmetine yapay zekâ destekli “yazma önerileri” ve iş tanımlarını ekliyor.

YAPAY ZEKÂ DÖNEMİ

Yazma önerileri, LinkedIn’in kilit profil alanlarını doldurmayı kolaylaştırmayı amaçlıyor. Bu alanları doldurmak genelde çok sıkıcı olabiliyor ve yapay zekâ ile bunun kolaylaştırılması güzel bir hamle.

Eklenen yeni “geliştirme” aracıyla birlikte LinkedIn Premium aboneleri, deneyimlerine dayalı bir şekilde "hakkında" ve "başlık" bölümleri oluşturulabiliyor.

LinkedIn ayrıca yapay zekâ tarafından yazılmış iş tanımlarını da test etmeye başladığını söylüyor. Bu gibi durumlarda, işe alım yöneticilerinin sadece iş unvanını, şirket adını ve diğer birkaç temel ayrıntıyı doldurmaları gerekecek ve LinkedIn ilgili iş tanımının ayrıntılı bir taslağını oluşturacak.