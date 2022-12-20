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Lise öğrencisi kızını öldüren anneye istenen ceza belli oldu

Ankara'da tartıştığı lise öğrencisi kızı Esmanur Çakmak'ı öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan anne Hamide Çakmak hakkında, "ağırlaştırılmış müebbet hapis" cezası talep edildi.

Haber Giriş: 20 Aralık 2022 Salı - 13:10
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Lise öğrencisi kızını öldüren annenin ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi

Lise öğrencisi kızını öldüren anneye istenen ceza belli oldu
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Ankara 15. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Çakmak ve avukatı katıldı.

Mahkeme Başkanı Muhammet Karaca, önceki celse alınan ara karar gereği dava dosyasına gelen evrakı okudu, ardından esas hakkında mütalaasını sunması için savcıya söz verdi.

Savcı mütalaasında, 22 Ocak'ta ihbar üzerine Mamak ilçesine bağlı Bostancık Mahallesi'ndeki eve giden sağlık ekiplerinin, lise öğrencisi kız çocuğunun cansız bedeniyle karşılaştığını belirtti.

Anne Çakmak'ın tartıştığı kızını, başındaki eşarpla boğarak öldürdüğünü ifade eden savcı, sanığın "altsoyu kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi.

Sanık ve avukatına esas hakkındaki savunmalarını hazırlamaları için süre veren mahkeme heyeti, davayı 30 Aralık'a erteledi.(AA)

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