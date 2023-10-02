Menzil şeyhinin makyajı gündem oldu

Menzil şeyhi Abdulbaki Elhüseyni’nin vefatının ardından büyük oğlu Muhammed Saki Elhüseyni'nin sosyal medyadaki görüntüleri gündem oldu.

İzleyenleri şaşırtan görüntülerde Elhüseyni'nin makyajı gündem oldu.

Müritlerini selamlayarak bir ortama girdiği görülen Menzil şeyhinin gözlerine kalemle sürme çekildiği dikkatlerden kaçmadı.

Tarikat içinde özellikle göz çevresine siyah sürme çekilmesi yaygın olarak görüldüğü ifade edildi.

Ancak Menzil şeyhinin gözüne sürmüş olduğu sürmenin bir hayli taştığı ve gözlerinin altına aktığı görüldü.