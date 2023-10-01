6 yaşındaki kız ile evlenen Kadir İstekli ve baba Yusuf Ziya Gümüşel hakkında yeni gelişme

Çocuk istismarı skandalıyla gündeme gelen, 6 yaşındaki kız çocuğu ile evlenen Kadir İstekli ve baba Yusuf Ziya Gümüşel’in Hiranur Vakfı mütevelli heyeti listesinden çıkarıldığı ortaya çıktı.

6 yaşındaki kız ile evlenen Kadir İstekli ve baba Yusuf Ziya Gümüşel hakkında yeni gelişme

Cumhuriyet.com.tr'den Merve Oflaz'ın haberinde yer alan bilgilere göre; Türkiye'yi derinden üzen “6 yaşındaki çocuğa cinsel istismar’’ skandalında yeni bir gelişme yaşandı.

İsmailağa cemaatine bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu ve 6 yaşında evlendirilen kızın babası Yusuf Ziya Gümüşel’in, kızını 29 yaşındaki tarikat üyesi Kadir İstekli ile “dini nikâhla evlendirdiği” ortaya çıkmıştı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, söz konusu vakfa ilişkin müfettiş görevlendirildiğini açıkladı.

Ersoy, "Aile Bakanlığımız davaya müdahil oldu, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün görevlendirdiği müfettiş göreve başladı, detaylı inceleme yapılıyor. Hassasiyetle konuyu takip ediyoruz" dedi.

Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne bağlı Vakıf Hizmetleri Şube Müdürlüğü ise, “Söz konusu vakıf denetime alınmış, denetim sonucu getirilen tembihat doğrultusunda işlem yapılmıştır” dedi.

‘GÜMÜŞEL VE İSTEKLİ’ LİSTEDEN ÇIKARILDI

Cumhuriyet’e konuşan Vakıflar Genel Müdürlüğü yetkilisi, “Müfettişlerimiz tarafından 31 Ocak’ta düzenlenen inceleme raporuyla vakfın kuruluş senedinde değişikliğe gidilmesi, Gümüşel ve İstekli’nin mütevelli heyeti dâhil vakıf yönetiminden çıkarılması sağlanmıştır” ifadelerini kullandı.

‘VAKIFLA İLİŞKİLERİ YOK’

Hiranur Vakfı Genel Başkanı Avukat Bulut Müslüm Gezer ise H.K.G. olayının gündeme gelmesinden önce Yusuf Ziya Gümüşel’in 14.03.2022, Kadir İstekli’nin ise 13.04.2022 tarihinde vakıf mütevelli heyeti ve yönetimden istifa ettiğini, “resmi bağlamda vakıfla ilişkilerinin olmadığını” savundu.

İSTENEN CEZALAR

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede ise İstekli hakkında “Çocuğun cinsel istismarı” ve “Nitelikli cinsel saldırı” suçlarından 30 yıldan, baba Yusuf Ziya ve anne Fatıma Gümüşel hakkında da “Çocuğun nitelikli cinsel istismarı” suçundan 18 yıldan az olmamak kaydıyla hapis cezası istenmişti.

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