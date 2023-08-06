MEB’den özel okullara yeni ayrıcalık. Bir bakan geliyor bir bakan gidiyor ama bir şey değişmiyor

MEB Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nde yapılan değişiklik ile AKP döneminde özel okullara sağlanan ayrıcalıklara bir yenisi daha eklendi. Değişiklik ile özel öğretim kurslarının dershane gibi çalışmasının önü açılırken devlet okullarında bir türlü çözülemeyen ikili eğitim sorunu, özel okullarda tam gün eğitim zorunlu kılınarak çözüldü.

Birgün Gazetesi’nden Mustafa Bildircin’in haberine göre, MEB Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nde değişiklik yapıldı. Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklik kararı kapsamında özel okullara birçok yeni ayrıcalık sağlandı. Yönetmelik değişikliğini yorumlayan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve PM Üyesi Lale Karabıyık, “Devlet, kendi okullarındaki öğrencilerinin üvey evlat olduğunu kabul etmiş oldu” diye konuştu.

BELEDİYELERLE PROTOKOL

Yönetmelik değişikliğine göre, özel okullar belediyeler ile “Örgün eğitim programlarına destek amaçlı ücretsiz kurs” açılabilmesine yönelik protokol imzalayabilecek. Protokoller kapsamında özel okulların yükü belediyelere devredilecek.

TAM GÜN EĞİTİM

İl milli eğitim müdürlükleri üzerinden özel okullarla belediyelerin protokol imzalanmasının önü açıldı. İmzalanacak protokolle örgün eğitim programlarına destek amaçlı ücretsiz kurs açılabilecek. Özel okulların yükü belediyelere devredilmiş olacak. 2023-2024 eğitim öğretim yılı itibarıyla tüm özel okullarda tam gün eğitim zorunlu hale getirilecek. Böylelikle MEB, devlet okullarında kangren haline gelen ve bir türlü çözülemeyen ikili eğitim sorununa özel okullar için neşter vuracak.

DENETİM ZAFİYETİ

Değişiklik ile hazırlanan yeni yönetmelikte, “Özel öğretim kurslarının öğretim programları Genel Müdürlükçe onaylanmadıkça kurumlar tarafından değiştirilemez” maddesi yer almayacak. Muhalefetin, “Anayasa’ya ve Öğretim Birliği Kanunu’na aykırı” olduğunu belirttiği bu değişiklik ile MEB, özel öğretim kurslarının programını denetleme ve onaylama yetkisinden vazgeçecek.

ALAN ÖĞRETMENLERİ

Değişiklik ile özel okullara sağlanan ayrıcalıklar bunlarla da sınırlı kalmayacak. Devlet ilkokullarında yalnızca İngilizce’yle Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerine alan öğretmenleri girerken özel okullarda ilkokul üçüncü sınıftan itibaren tüm dersler için alan öğretmenleri görevlendirilebilecek.

DERSHANE MODELİ

Öte yandan özel öğretim kursları, artık Pazar günleri de sınavlara hazırlık eğitimi verebilecek. Bu yolla kurumların, dershane mantığıyla çalışmalarının önü açılacak. Özel öğretim kurslarının dershane modeliyle çalışmasına imkan sağlayacak bir başka değişiklik kapsamında ise özel kurslar iki bilim grubunda öğretim yapabilecek.

KAMUSAL EĞİTİME UZAK

Yönetmeliğe yönelik değerlendirmelerde bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve PM Üyesi Lale Karabıyık, şunları söyledi:

“Değişiklikler, MEB'in gerçek niyetinin kamusal eğitimden uzaklaşmak olduğunu ortaya çıkardı. Ayrıca 2014 yılında FETÖ’nün eğitim öğretim sistemi içerisindeki örgütlenmesinden dolayı kapatılan dershaneler bu değişiklikler ile yeniden hayatımıza girmiş oldu. Tüm bu değişiklikler velilerin özel okullara daha fazla ilgi göstermesine neden olacaktır. Devlet okullarındaki eğitimin niteliği daha da düşecektir. Maddi durumu iyi olan aileler, uygun gördükleri okullardan görece, ‘Nitelikli’ eğitim hizmetini satın alacaklar. Yusuf Tekin yine farkını ortaya koydu. Karma eğitime karşı olan Milli Eğitim Bakanı, özel okulculuktan yana da tavrını koymuş oldu.”

AKP’NİN İSTEDİĞİ TÜRKİYE

Özel okul yönetmeliği son günlerde AKP’nin yaptığı halkın yararına olmayan tek uygulama değil. Vergi zamlarından doğa katliamına, kimsesiz çocukların tarikat yurtlarına gönderilmesine ve gazetecilere yönelik artan baskılara kadar birçok olay yaşandı. Son günlerde yaşanan bazı olaylar şöyle:

Vergi zamları ve artışları: Mehmet Şimşek’in bakan olmasının ardından ‘acı reçete’ söylemiyle ekonomik krizin yükü tamamen yurttaşa bırakıldı. KDV’de 21 yıl sonra artış yaşandı. Yeni ek vergiler getirildi.

AKBELEN'DE KATLİAM

Muğla Milas’ta yer alan Akbelen Ormanları’nda YK Enerji kömür sahasını genişletmek için ağaçları katletti. 10 binlerce ağaç kesildi. Ormanı korumak isteyen yaşam savunucuları ve köylülerse kolluk kuvveti tarafından sert müdahalelere maruz bırakıldı. Birçok yurttaş gözaltına alındı.

KİMSESİZ ÇOCUKLAR TARİKAT YURDUNDA

Nurcu Suffa Vakfı’na bağlı Mutlu Yuva Derneği’nin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’yla yaptığı protokolle kimsesiz çocukları kampa aldığı ortaya çıktı. Bakanlık konuyu yalanlamak isterken doğruladı. Tepkilerin ardından kamp planlanan tarihten önce sonlandırıldı.

DERSLERE CUMA TALEBİ

Eğitimde birçok konuda söz sahibi hale getirilen Diyanet durmak bilmiyor. Son olarak Cuma hutbesinde derslerin ve mesai saatlerinin Cuma namazına göre ayarlanması istendi.