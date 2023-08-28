Öğrenci sayısı arttı eğitim bütçesi geriledi. 21 yıllık AKP iktidarında MEB bütçesi eridi

AKP iktidarı boyunca öğrenci sayısı artmasına karşın eğitim bütçesi rakamsal olarak artsa da oransal olarak azaldı. MEB yatırımlarına 2002 yılında yüzde 22,34 pay ayrılırken, 2023 yılında yüzde 12,65 pay ayrıldı.

Öğrenci sayısı arttı eğitim bütçesi geriledi. 21 yıllık AKP iktidarında MEB bütçesi eridi

21 yıllık AKP iktidarında öğrenci sayısı artmasına rağmen eğitim bütçesinde artış gerçekleşmedi.

Merkezi bütçe yatırım ödeneğinden Milli Eğitim Bakanlığı yatırımlarına 2002 yılında ayrılan pay yüzde 22,34 iken bu oran 2023 yılında yüzde 12,65 olarak gerçekleşti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’nin Milli Eğitim Bakanlığı’na ayrılan bütçeyle ilgili sözlerine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

RAKAMSAL OLARAK ARTSA DA ORANTISAL OLARAK AZALDI

Karabıyık "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, 2000'li yılların başında 10 milyar lira olan eğitim bütçesinin geçtiğimiz yıl 274 milyar lira olduğunu belirterek en büyük bütçeyi eğitime ayırdıklarını söylemiş. 21 yıllık AKP iktidarında öğrenci sayısı artmasına rağmen eğitim bütçesinde artış gerçekleşmemiştir. Bütçeyi rakamsal değil oransal olarak analiz etmek gerekir" diye belirtti.

Milli Eğitim Bakanlığı 2023 yılı bütçesinin 435.351.082.000 TL olarak belirlendiğini aktaran Karabıyık şu ifadeleri kullandı:

"2002 yılında Gayri Safi Yurt İçi Hasılaya (GSYH) oranı yüzde 2.24 iken 2023 yılında bu oran sadece yüzde 2,3 olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca Merkezi bütçe yatırım ödeneğinden MEB yatırımlarına 2002 yılında ayrılan pay yüzde 22,34 iken bu oran 2023 yılında yüzde 12,65 olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca MEB bütçesinden yatırımlara ayrılan pay 2002 yılında yüzde 17,18 iken, 2023 yılında bu oran yüzde 9,17’ye gerilemiştir. Rakamlarla oynayarak toplumu yanıltmak doğru olmamıştır."

screenshot-2.png

Öne Çıkanlar
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a kim veda etti?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a kim veda etti?
30 Ağustos’ta toplu taşıma ücretsiz mi? 30 Ağustos'ta otobüs, metrobüs ve marmaray ücretsiz mi?
30 Ağustos’ta toplu taşıma ücretsiz mi? 30 Ağustos'ta otobüs, metrobüs ve marmaray ücretsiz mi?
MasterChef All Star 70 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 70 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Ümmetçilik algısıyla gizli Araplaştırma politikası
Ümmetçilik algısıyla gizli Araplaştırma politikası
MasterChef All Star eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star’da eleme potasına giden son isim kim?
MasterChef All Star eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star’da eleme potasına giden son isim kim?
Son derece rahatsız edici
Son derece rahatsız edici
Son Haberler
Uzmanlardan mevsimsel alerjilere karşı ‘Anadolu’ önerisi Sağlık
Uzmanlardan mevsimsel alerjilere karşı ‘Anadolu’ önerisi
Merve Çağıran şişliği gözlükle de kapatamadı Magazin
Merve Çağıran şişliği gözlükle de kapatamadı
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a kim veda etti? Keşfet
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a kim veda etti?
Akşener’in sözleri sonrası İYİ Parti’den yeni açıklama geldi Siyaset
Akşener’in sözleri sonrası İYİ Parti’den yeni açıklama geldi
Eski milli futbolcu Ersen Martin'in yaşam mücadelesi sürüyor. Herkes ona sırtını döndü Spor
Eski milli futbolcu Ersen Martin'in yaşam mücadelesi sürüyor. Herkes ona sırtını döndü
Yanlış eve girmeye çalışan genç hırsız sanıldı. Ev sahibi tarafından vuruldu Dünya
Yanlış eve girmeye çalışan genç hırsız sanıldı. Ev sahibi tarafından vuruldu
Sakaryaspor maçı öncesi kriz! Ümraniyespor sahaya çıkmak istemedi Spor
Sakaryaspor maçı öncesi kriz! Ümraniyespor sahaya çıkmak istemedi