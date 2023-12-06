Liseli kızdan ilk duruşmada şoke eden ifade

Adana’da kendisine cinsel istismarda bulunduğunu öne sürdüğü patronu fırın işletmecisi R.A.’nın (63) 8 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada lise öğrencisi E.A. (16), ilk duruşmada şok eden ifadelerde bulundu. Lise öğrencisi E.A., neredeyse her gün düzenli olarak istismara uğradığını söyledi.

KAYNAK: AA
Liseli kızdan ilk duruşmada şoke eden ifade

Yüreğir ilçesindeki bir fırında çalışan lise öğrencisi E.A., 28 Ekim’de polis merkezine giderek, çalıştığı fırının işletme sahibi R.A.’nın kendisine cinsel istismarda bulunduğunu öne sürdü. R.A., polis ekiplerince ‘çocuğa cinsel istismar’ suçlamasıyla gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen R.A., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ZİNCİRLEME CİNSEL İSTİSMAR SUÇU

Cumhuriyet savcılığının yürüttüğü soruşturma tamamlanarak R.A. hakkında ‘çocuğun cinsel istismarı’ ve ‘çocuğa karşı teşhir’ suçlarından 8 yıla kadar hapis cezası istemiyle Adana 15’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde deva açıldı. İddianamede, mağdur beyanı, video kaydı ve tüm dosya kapsamı değerlendirildiğinde, şüphelinin, zincirleme şekilde, farklı zamanlarda mağdura karşı sarkıntılık aşamasında kalan çocuğun cinsel istismarı suçunu işlediğine yer verildi.

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‘PİŞMANIM’ DEDİ

Davanın ilk duruşmasına SEGBİS üzerinden katılan tutuklu sanık R.A., "Bir anlık cahillikti, neden yaptım bilmiyorum. İlk kez böyle bir şey yaşandı. Pişmanım" dedi.

“BANA AŞKIN, BALIM DİYORDU”

Mağdur E.A. ise duruşmada verdiği ifadede, "Ben yaklaşık 3 aydır fırında çalışıyordum. Fiziksel şekildeki temasları son iki haftada neredeyse her gün oluyordu. Bazen 'bana aşkım, balım' diyordu. Bazen de bana kendi telefonundan açık seçik videolar izletiyordu. Şikayetçiyim” dedi.

Mahkeme, eksik evraklar ve tanık ifadelerinin alınması için duruşmayı erteledi.

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CEZANIN ARTTIRILMASINI BEKLİYORUZ

Duruşma sonrası açıklamalarda bulunan E.A.’nın avukatı Sahra Düzgün Tucel, "Özellikle aynı iş yerinde çalışma durumu ve eylemin zincirleme şekilde işlenmesi nedeniyle biz bu cezanın arttırılmasını bekliyoruz. Sanık savunmasında daha önceki beyanlarını yineleyerek pişman olduğunu söyledi. Bu suçu işleyen kişinin hak ettiği cezayı almasını bekliyoruz” diye konuştu.

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