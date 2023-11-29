12 yaşındaki çocuğa cinsel istismar davasında karar çıktı

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde 12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen sanık, 10 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırıldı.

KAYNAK: İHA
12 yaşındaki çocuğa cinsel istismar davasında karar çıktı

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde 12 yaşındaki bir kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen sanık, 10 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırıldı. Olayın ortaya çıkması, çocuğun okuluna gelen uzman ekibe durumu anlatmasıyla gerçekleşti. Sanık, suçlamaları kabul etmediğini belirtse de mahkeme tarafından cezalandırıldı.

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3 YIL BOYUNCA İSTİSMAR ETTİ İDDİASI

Olay, 2020 yılında Mudurnu ilçesine bağlı bir köyde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, o dönem 12 yaşında olan C.Y.'ye, komşusu Ercan A. cinsel istismarda bulundu. Ercan A., olayın ardından C.Y.'ye yönelik cinsel istismarını 3 yıl boyunca sürdürdü.

OKULA GELEN UZMAN EKİBE DURUMU ANLATTI

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Ercan A.'nın cinsel istismarını devam ettirdiği sırada C.Y'nin (15) okuluna Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'ndan çocuk istismarı ile ilgili bilgilendirme ve farkındalık eğitimi için uzman ekip geldi. Farkındalık eğitiminin ardından 15 yaşındaki cinsel istismar mağduru kız, uzman ekibe komşusunun kendisine yönelik sürdürdüğü 3 yıldır devam eden cinsel istismarı anlattı. Okul yönetiminin ihbarı üzerine başlatılan soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan şüpheli Ercan A., 23 Ocak 2023'te çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Ercan A. hakkında 15 yıl hapis istemiyle 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçlamasıyla dava açıldı.

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10 YIL 5 AY HAPSE ÇARPTIRILDI

10 aydır tutuklu yargılanan Ercan A., Bolu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesinde karar duruşmasında son kez hakim karşısına çıktı. Suçlamaları kabul etmediğini belirten Ercan A., mahkeme heyeti tarafından 10 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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